Türkiye 6 yıldan sonra İsrail'e büyükelçi atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Ökem'in İsrail'e büyükelçi olarak atandığını duyurdu.

Başbakanlık Dış Politika Danışmanı Ökem, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışman ekibinde yer alıyordu.

Altı yıldır boş olan Tel Aviv büyükelçiliğine atanan Ökem, daha önce Dışişleri'nde Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet vermişti.

Erdoğan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareketinden önce yaptığı basın açıklamasında "Kemal Ökem Bey'i İsrail'e büyükelçi olarak atıyoruz. Onlar da elçi atıyorlar. Bugün sanırım görevine başlamış olacaklardır" dedi.

İsrail de dün Londra Büyükelçi Yardımcısı Eitan Naeh'i Ankara'ya büyükelçi olarak atadığını açıkladı.

Naeh 1993-1997 yılları arasında ikinci ve birinci katip olarak Ankara'da görev yapmıştı.

İsrailli diplomat daha önce de ülkesinin Azerbaycan Büyükelçisiydi.

İsrail ve Türkiye, 2010 yılında 10 aktivistin hayatını kaybettiği Mavi Marmara saldırısı sonrası büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmiş, diplomatik ilişkiler de maslahatgüzar seviyesinde yürütülmüştü.

İki ülke arasındaki 6 yıldır devam eden diplomatik kriz ise Haziran ayında varılan; 20 Ağustos'ta TBMM, 31 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşmayla resmen son bulmuştu.