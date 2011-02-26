Türkiye 56. Eurovision'a Yüksek Sadakat'in 'Live It Up' şarkısıyla gidiyor

T24 - Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan 56. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Yüksek Sadakat grubunun yarışmada söyleyeceği şarkı düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Grup, Türkiye'yi, ''Live it up'' (Hayatını Yaşa) adlı parçayla temsil edecek.İşte o şarkı - VIDEO
Türkiye'nin Eurovision şarkısı, TRT Tepebaşı Stüdyolarında, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve "Yüksek Sadakat" grubu üyelerinin katıldığı basın toplantısında açıklandı.
Buna göre grup, Almanya'da yapılacak 56. Eurovision Şarkı Yarışması'na, "Live it up" (Hayatını Yaşa) adlı İngilizce parçayla katılacak.