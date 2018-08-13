Türkiye, 4x100 metrede Avrupa ikincisi oldu!

Ercan ATA / BERLİN (DHA) - Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın son yarışı olan 4x100 metre finalinde Türkiye, 37.98\'lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

Almanya\'nın başkenti Berlin\'de bulunan Olimpiyat Stadı\'nda tamamlanan Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın son finalinde Türkiye, 4x100 metreyi ikinci bitirerek gümüş madalya kazandı. Bu dalda ilk kez Avrupa madalyası kazanan ay yıldızlı ekip, Türkiye rekorunu da 38 saniyenin altına indirdi.

Yarışa sekizinci kulvarda başlayan Türkiye; Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev dizilişiyle yarıştı. Son bayrak değişiminde üçüncü durumda olan Türkiye, düzlükte 200 metre şampiyonunun müthiş atağıyla Hollanda\'yı geçip gümüş madalyaya uzandı.

Britanya, 4x100 finalini 37.80 ile kazanırken, Türkiye 37.98\'lik yeni ülke rekoruyla gümüş madalya elde etti. Hollanda ise 38.03\'lük dereceyle bronz madalya aldı.

Seansın başındaki seçme mücadelesinde 38.30 koşarak Rio Olimpiyatları\'ndaki Türkiye rekoruna ortak olan Emre, Jak, Yiğitcan ve Ramil, finalde eski rekoru 0.32 saniye geliştirdi.

Türkiye, kırdığı rekorla aynı zamanda tüm zamanlarda 38 saniyenin altında 4x100 bayrak rekoruna sahip 11\'inci ülke olmayı başardı.

BAKAN KASAPOĞLU\'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda Avrupa üçüncüsü olan Yasemin Can ve erkekler 4x100 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: \"Almanya\'nın başkenti Berlin\'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda erkekler 4x100 metre finalinde gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcularımız Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev\'i gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarının atletizme gönül veren gençlerimiz için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller için çok kıymetli bir referans olacağına inanıyorum. Aynı şampiyonada 5 bin metrede bronz madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Yasemin Can\'ı da gönülden kutluyorum. Çalışmanın, inanmanın ve başarıya odaklanmanın en güzel örneklerini sergileyen milli sporcularımızın, gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atacaklarına inancım tamdır. Bu önemli başarılardan dolayı başta sporcular olmak üzere, teknik kadroyu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.\"

FOTOĞRAFLI