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Yaşam

Türkiye kadın başına düşen sığınma evi listesinde 23. sırada

BDP'li Tuncel, 10 bin nüfuslu belediyelerin kadın sığınma evi açmasını öngören yasa teklifi verdi

04 Şubat 2013 22:07

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasını  Öngören  kanun  teklifi verdi. Teklif, belediyelerde  kadın-erkek eşitliği komisyonu kurulmasını,  10 bin nüfuslu belediyelerin  kadın sığınma evi açmalarını zorunlu kılıyor.  Tuncel,  kanunu teklifinde, Türkiye’nin yerel yönetimler ve cinsiye dayalı bütçelerle  ilgili karnesine verilerle  ortaya koydu.

 

Yerel yönetimlerde kadın temsili yüzde 1, 2

 

-Yerel yönetimlerde kadın temsiline baktığımızda %1,2 düzeyindedir, dolayısıyla yerel yönetimlerde kadınlar yoktur. O nedenle kadınların yerel yönetimler politikalarına etki edebilecek mekanizmaların yaratılması zorunludur.

-Mevcut Belediyeler Yasası’nda kadın-erkek eşitliği komisyonlarının açılması zorunlu olmadığı ve bütçe yeterlilik ve koşullara bağlı bırakıldığı için uygulamada sadece 50 Belediye’de aktif olarak çalışan kadın-erkek eşitliği komisyonu bulunmaktadır

-Avrupa Kadına Yönelik Şiddet Merkezinin verilerine göre, Türkiye 44 ülke içerisinde kadın nüfus başına düşen sığınma evi ve yeterlilik açısından 23. sırada yer almaktadır. Hollanda, İspanya gibi ülkelerde her 3 bin nüfusa bir sığınma evi düşerken, Türkiye’de toplam sayı 86’dır.

 

35 ilde sığınma evi yok

 

-Halen 35 ilde kadın sığınma evi bulunmamaktadır. Ancak var olan ve özellikle belediyelere bağlı sığınakların çalışma niteliklerinin çok sorunlu olduğu, sadece “koruma” sağlama yönünde olduğu, gerekli sosyal çalışmaların yapılmadığı görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise yasadaki norm kadro personeli tanımının olmasıdır. Sığınma evlerine uzman, bu konuda özel bilgisi olan personeller alınamamakta, mevcut belediyede çalışan kişiler sığınma evlerinde istihdam edilmektedir

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