Türkiye 4 yılda mülteciler için 8 milyar dolar harcadı

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılında “Açık Kapı Politikası” uygulayan Türkiye’ye gelen sığınmacı sayısı 2.1 milyona ulaşırken 4 yılda Türkiye’nin mülteciler için harcağı para ise 8 milyar dolar harcadı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; Türkiye ‘Açık Kapı Politikası’ çerçevesinde kapısına gelen hiçbir Suriyeliyi geri çevirmedi. Nisan 2011’de gelen ilk mültecilerin ardından iç savaştan kaçan 2 milyon 138 bin 977 Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Türkiye’nin 4 yılda mültecilere harcadığı para yıllık ortalama 5.3 milyar liraya ulaştı. Bu İçişleri Bakanlığı’nın 2016 bütçesini aşıyor.

2011’nin Nisan ayının sonlarından itibaren Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye ilk göçler başladı. O tarihten bu yana iç savaştan, İŞİD zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli önce komşusuna sığınır. Suriye’de 12 milyon kişi yerinden edilir, 4 milyon 200 bini ise ülkeyi terk etmek zorunda kalır. Bugün Türkiye bu 4 milyon 200 bin Suriyelinin 2 milyon 138 bin 977’sine ev sahipliği yapıyor.

4.5 yılda Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için harcadığı para ise 8 milyar doları yani bugünkü kurla 24 milyar lirayı aştı. Bu harcamaya uluslararası kuruluşların katkısı ise 418 milyon dolarda yani 1.2 milyar lirada kaldı. Suriyeliler için Türkiye’nin harcadığı yıllık ortalama 5.3 milyar liranın ekonomideki yeri ise bütçe rakamları göz önüne alınırsa daha iyi anlaşılıyor.

2016 bütçesinde İşişleri Bakanlığı’na ayrılan bütçe 4.5 lira oldu. Suriyelilere harcanan para şimdiden bunu aşmış durumda. Diyanet işleri Başkanlığı’nın gelecek yılki ödeneği 6.4 milyar lira. Bu artış hızıyla önümüzdeki yıl Suriyelilere harcanan paranın Diyanet bütçesini de aşması bekleniyor.

İç çatışmalar başlamadan önce 20 milyon kişinin yaşadığı Suriye’den kaçanların yarısı Türkiye’ye sığındı. Türkiye uyguladığı ‘Açık Kapı Politikası’ ile hiçbir Suriyeliyi geri göndermedi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da ilk mülteciyle başladığı yardımlarına diğer bakanlıkların yardımıyla devam ediyor. AFAD ve uluslararası kuruluşların resmi rakamlarına göre Suriye’de 12 milyon kişi yerinden edildi. Bunlardan 8 milyonu ülke içinde evini barkını terk edip başka bölgelere göç ederken, çatışmaların etkin olduğu bölgelerden ise 4 milyon 200 bin Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkelerini terk eden Suriyelilerin yüzde 50’sinden fazlası ise Türkiye’ye sığındı.

Biyometrik Kimlik Verildi

Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, eğitim, sağlık gibi sosyal haklardan yararlanmaları, suça karışanların takibi için 2013 yılında biyometrik kimlik çalışması başlatıldı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmada parmak izi, kimlik ve ikamet bilgileri alınan 2 milyon 138 bin 977 Suriyeli’ye biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alındı. Resmi kayıt altına alınan Suriyelilere böylece “geçici koruma statüsü” de verilmiş olundu. Yeni gelen misafirlerin kayıt altına alınma çalışmaları güncel olarak devam ediyor. Kayıt altına alınan Suriyeliler bulundukları kent dışına çıktıkların da ise AFAD koordinasyonunda sürdürülen sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmak için geldikleri şehirdeki kayıt noktalarına, tanıtım kartları ile birlikte başvurup kayıtlarını revize etmek zorunda kalıyor.

81 ile dağıldı

AFAD’ın kurup yönettiği 25 barınma merkezi’nde 258 bin 472 Suriyeli kalırken, Suriyelilerin dışında ise 6 bini Ezidi olmak üzere 15 bin Iraklı da barınıyor. Barınma merkezlerinin dışında kalan 1 milyon 880 bin 505 Suriyeli ise başta İstanbul olmak üzere Türkiye’deki büyükşehirlere yerleşti. Son yapılan çalışmada Türkiye’nin 81 ilinde kayıtlı Suriyeli’nin bulunduğu kaydedildi. Suriyeli 250 bin çocuk bugün itibariyle Türkiye’de okula giderken, yıl sonunda ise eğitimden yararlanan Suriyeli çocuk sayısının ise 460 bin olması hedefleniyor. Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için Türkiye şu ana kadar 8 milyar dolara yakın kaynak kullandı. Türkiye’ye bu noktada uluslararası destek ise harcanan rakama bakıldığında yok denilecek kadar az oldu. Bugüne kadar uluslararası kuruluşlar, Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için 418 milyon dolar destek sağladı.

7 bin Suriyeli resmi yolla geçiş yaptı

AFAD ve diğer uluslararası kuruluşlardan alınan bilgilere göre Türkiye üzerinden 3’üncü ülkelere resmi yollarla 6 bin 923 Suriyeli’nin geçiş yaptı. Ancak bunun yanı sıra 43 bin 429 Suriyeli, Ege ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışırken Türkiye güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı. Afrika, Afganistan, Libya kökenli başta olmak üzere pek çok uyruktan insanın bulunduğu 670 bin 685 göçmen, Türkiye değil, Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçti. 2015 yılında 3 bin 161 göçmen ise Akdeniz’den geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.