-TÜRKİYE 3G'DE AVRUPA ORTALAMASINI GEÇTİ ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Mobil abonelerinin yüzde 31'i 3G kullanıcısı olan Türkiye, bu oranla yüzde 30'luk Avrupa ortalamasını geçti. Türkiye'nin geçen yıl ilk çeyrekte 8,7 milyon olan 3G abone sayısı, dördüncü çeyrekte 19,4 milyona ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ''2010 Yılı Pazar Verileri 4. Çeyrek Raporu''na göre, 2009 yılındaki toplam trafik miktarı geçen yıl yüzde 12,9 artarak 149,4 milyar dakikayı geçti. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 84'ünü mobil trafik oluşturdu. Aralık 2010 itibariyle Türkiye'de sabit abone sayısı 16,2 milyon, mobil abone sayısı 61,8 milyon olarak gerçekleşti. Aynı dönem verilerine göre, mobil abonelerin yaklaşık yüzde 69'unu ön ödemeli, yüzde 31'ini faturalı aboneler oluşturdu. -1,5 MİLYONA YAKIN MOBİL İNTERNET ABONESİ- Temmuz 2009'da hizmete giren 3G pazarında faaliyet gösteren mobil işletmecilerin verilere göre, geçen yıl sonu itibariyle mobil genişbant internet abone sayısı bir önceki döneme göre yüzde 25 artarak 1 milyon 448 bin 20'ye ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 8,7 milyon olan 3G abone sayısı, dördüncü çeyrekte 19,4 milyona çıktı. Avrupa'da mobil abonelerin ortalama yüzde 30'u 3G abonesiyken, Temmuz 2009'dan bu yana hizmet sunumuna başlanan Türkiye'de, bu oran yüzde 31'e ulaşarak Avrupa ortalamasını geçti. Türkiye'de mobil abonelerin yüzde 69'u ise 2G kullanmaya devam etti. Avrupa ülkeleri arasında 3G'yi en çok kullanan ülkeler sırasıyla, yüzde 72'lik oranla Finlandiya, yüzde 43 ile İspanya ve yüzde 42 ile Avusturya oldu. Türkiye'de geçen yıl sonu itibariyle SMS sayısı 35,8 milyar, MMS sayısı 27 milyon seviyelerinde seyretti. Aylık 225,3 dakikalık mobil görüşme süresiyle Türkiye, Avrupa'daki üçüncülüğünü geçen yıl da korudu. /* Ülke MoU (Dakika) ------------- -------------- Fransa 248,8 İrlanda 248,7 Türkiye 225,3 İngiltere 179,7 İspanya 158,2 */ -GENİŞBANT ABONE SAYISI 460 KAT ARTTI- Türkiye'de numara taşıma uygulamasından yararlanan toplam abone sayısı geçen ay itibariyle 25,2 milyonu geçti. 2003 yılında 18 bin 604 genişbant internet abonesi bulunurken, bu rakam yaklaşık 460 kat artarak 2010 yılı dördüncü çeyreği itibariyle 8 milyon 561 bin 632'ye yükseldi. DSL abone sayısı aynı dönemde 6,6 milyonu aştı. Mobil abone sayılarına bakıldığında, Turkcell yüzde 54,19, Vodafone yüzde 27,01, Avea ise yüzde 18,80 pay sahibi oldu. Geçen yıl dördüncü üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 5,7 milyar lira olarak gerçekleşti. TÜRKSAT'ın aynı dönem itibariyle Kablo TV abone sayısı 1 milyon 439 bin 439, Teledünya abone sayısı 209 bin 564'e yükseldi. Türkiye'de rehberlik hizmeti lisansı almış 9 işletmeci bulunurken, bu işletmecilerin geçen yıl dördüncü çeyrek itibariyle toplam çağrı sayısı 13 milyon 600 bin 297, çağrı süresi 44 milyon 342 bin 740 dakikaya ulaştı.