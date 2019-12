-TÜRKİYE "YARDIM MELEĞİ" OLDU ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, ''Yardım yapılan ülke konumundan dünyanın her ülkesine yardım yapan ülke konumuna geldik. Son bir yılda 20 ülkeye 30 yardım yaptık'' dedi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere doğal afetler bakımından riskli bir ülke olduğuna dikkati çekti. Türkiye topraklarının büyük bir bölümünün 1. derece deprem kuşağında yer aldığını belirten Ersoy, deprem kuşağının yüzde 66'sının da aktif fay hatları ile kaplı olduğunu ifade etti. Nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 büyük kentin de dahil olmak üzere, ülke nüfusunun yüzde 70'inin ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75'inin kurulduğu bölgelerin sürekli deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ersoy, Ortalama her 50 yılda bir orta şiddette deprem meydana geldiğine işaret etti. Ersoy, ''Küresel ısınma ile meydana gelen iklimsel değişiklikler sonucu, hasar verici su baskını ve heyelan afetleri sayısında artışlar gözlenmektedir. Ülkemizde taşkın olaylarının sayısı ve neden olduğu zararlar artmaktadır ve her yıl ortalama 100 Milyon dolar zarar oluşmaktadır'' diye konuştu. Ersoy, ''Bütünleşik Afet Yönetimi''nin ülke ihtiyaçlarını karşılayacak niteliğe kavuşması amacıyla, afetlerle ilgili temel politika ve vizyonun yeniden şekillendirildiğini anlattı ve afet hizmetlerinin tek elden yürütülmesi amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulduğunu belirtti. Böylece afet yönetimindeki merkezi anlayışın, kamuoyunun isteği doğrultusunda yeniden düzenlenerek yerel yönetimlere kaydırıldığını dile getiren Ersoy, Türkiye'nin afet yönetim sisteminin tek çatı altında toplanarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının tek yetkili kurum olduğunu kaydetti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, imkanlar ölçüsünde ülke kaynaklarını kullanmak ve koordine etmekle yetkili olduğuna işaret eden Ersoy, ''Genelkurmay Başkanlığımıza ait arama kurtarma helikopterleri, askeri nakliye uçakları, Türk Hava Kurumu Başkanlığı'na ait yangın söndürme uçakları, Sağlık Bakanlığımıza ait ambulans uçaklar, kamu kurum ve kuruluşlarının envanterlerinde bulunan ekip ve ekipmanlar herhangi bir afet anında Başkanlığımızın koordinasyonu ile afet bölgesine gönderilebilmektedir. Ayrıca Başkanlığımızın koordinasyonunda, 11 ilde bulunan sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile illerde bulunan İl Afet Müdürlüğü ekipleri afet bölgelerine sevk edilmektedir'' diye konuştu. -''SON BİR YILDA 20 ÜLKEYE 30 YARDIM YAPTIK'' Ersoy, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda 1200'den fazla yurt içi ve yurt dışı operasyon gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, ''Yardım yapılan ülke konumundan dünyanın her ülkesine yardım yapan ülke konumuna geldik. Son bir yılda 20 ülkeye 30 kez yardım yaptık'' dedi. Ersoy, bu yıl içinde koordinasyonunu yaptıkları yurt dışı operasyonlardan bazılarını şöyle sıraladı: ''-Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğünde deprem nedeniyle, ilaç, tıbbi malzeme, barınma ve gıdadan oluşan yaklaşık 50 ton ağırlığında insani yardım malzemesi, 1 adet tam donanımlı mobil hastane, 2 adet sağlık tarama aracı, 23 kişilik sağlık personeli ile arama kurtarma ekipleri, 6 adet askeri kargo uçağıyla bölgeye gönderildi. Ayrıca, 1 milyon dolar nakdi yardım yapıldı. -Kıbrıs'taki selin ardından 1 milyon dolar nakdi yardım gönderildi, çalışmalar koordine edildi. -Arnavutluk'taki sel ve su baskınları sonucu, 1 askeri kargo uçağı ile ilaç, tıbbi malzeme, gıda ve 20 adet motopomp gönderildi. -Irak'ın Necef şehrindeki terör saldırılarında ağır yaralananlardan 11'inin refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin yapılması sağlandı. -Moğolistan'a ağır kış koşulları nedeniyle 1 adet askeri kargo uçağı ile gıda, barınma ve giyimden oluşan 10 ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderildi. -Şili'ye, 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından 2 askeri kargo uçağıyla barınma ve gıdadan oluşan 20 ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderildi. -17 Mart: Kosova'da trafik kazası geçiren EULEX'de görevli Başkomiser Coşkun Kılıçaslan, askeri ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. -Pakistan'da terör tehlikesi nedeniyle evlerinden göç eden ve kamplarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1 askeri kargo uçağı ile 11 ton ağırlığında gıda maddesi gönderildi. -Kırgızistan'da hükümet değişikliği sonucu yaşanan olaylardan etkilenenlerin yaralarını sarmak amacıyla, 1 adet tam donanımlı ambulansla ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi. -Irak'ın Bağdat şehrinde trafik kazası geçiren Tunç Baskın ve Kemal Özdemiroğlu'nun askeri ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınması sağlandı. -Irak'ın Musul Vilayeti'ndeki bombalı saldırıda ağır yaralananlardan 24'ünün refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin yapılması sağlandı. -Afganistan'daki sel ve su baskınlarının ardından 1 askeri kargo uçağı ile barınma ve gıdadan oluşan 11 ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderildi. -Irak'ın Telafer Kenti'ndeki bombalı saldırı sonucu ağır yaralananlardan 9'unun refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin yapılması sağlandı. -Irak'ın Musul şehrindeki bombalı saldırıda ağır yaralananlardan 15'inin refakatçileriyle birlikte, Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin yapılması sağlandı. -İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği saldırıda yaralanan 20 vatandaşın, 2 adet askeri ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmaları sağlandı. -THY uçakları ile Gazze'den 470 gönüllü ve 9 cenaze İstanbul'a getirildi. -Kırgızistan'da yaşanan olayların ardından toplam 307 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkiye'ye getirildi. -Kırgızistan'a 1 kargo uçağı ile gıda, medikal malzeme, mutfak seti ve battaniyeden oluşan 12 ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderildi. -Özbekistan'a 1 kargo uçağı ile gıda ve temizlik malzemesinden oluşan 40 ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderildi. -Bosna Hersek'te yaşanan sel ve su baskınlarının ardından, 1 askeri kargo uçağı ile 8,5 ton gıda ve 1,5 ton sünger yataktan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. -Irak'ın Kerkük şehrindeki bombalı saldırıda ağır yaralananlardan 3'ü Türkiye'ye getirildi. -Kırgızistan'a 1 askeri kargo uçağı ile ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 9 ton ağırlığında, 1 milyon 30 bin TL tutarında insani yardım malzemesi gönderildi. -Pakistan'da yaşanan sel ve su baskınlarının ardından, 395 TIR, 16 uçak ve 10 tren ile yaklaşık 11 bin ton ağırlığında ve 79 milyon 849 bin lira tutarında ayni ve nakdi yardım yapıldı. Pakistan'da halen 2 adet tam donanımlı mobil hastane, 43 kişilik personeli ile sağlık hizmeti veriliyor. Ayrıca, Başbakanlıkça açılan yardım hesaplarında toplanan yaklaşık 200 milyon TL de Pakistan hükümeti ve bölgede bulunan Kızılay personelinin belirleyeceği ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda harcanacak. -Rusya'daki orman yangınlarının ardından, 2 yangın söndürme helikopteri, 348 sırt çantası tipi empülsiyon cihazı ile 140 gaz maskesi gönderildi. -Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırılarda ağır yaralananlardan 5'i Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin yapılması sağlandı. -Kosova'da güvenlik güçleri bünyesinde görevli Yarbay Bekim Osmani'nin tedavisinin yapılması amacıyla askeri ambulans uçak ile Ankara-GATA'ya getirildi. -Sel afetinden dolayı Arnavutluk'a 3 tahliye helikopteri ve 1 TIR yardım malzemesi gönderildi. -İsrail'deki orman yangını dolayısıyla, 2 yangın söndürme uçağı gönderildi. -Karadağ'a 1 TIR yardım malzemesi gönderildi.''