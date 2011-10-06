-Türkiye "uçmayı" onlar sayesinde öğreniyor GAZİANTEP (A.A) - 06.10.2011 - Atatürk'ün öngörüsüyle kurulan, yıllar içinde birçok başarı kazanan Türk Hava Kurumu (THK), bu birikimini havacılık alanında verdiği ücretsiz eğitimlerle gençlere aşılamayı hedefliyor. THK Genel Başkanı Osman Yıldırım, THK'nin ücretsiz olarak başlattığı model uçak, planör, yelkenkanat, paraşüt ve yamaç paraşütü kurslarına katılan yüzbinlerce kişinin sertifika sahibi olduğunu belirtti. 2011 yılında yaklaşık 305 bin genci sertifika sahibi yaptıklarını, THK'nin kurslarının Türkiye'nin dört bir tarafındaki şube ve eğitim merkezlerinde gerçekleştirildiğini ifade eden Yıldırım, şu bilgileri verdi: ''Antalya Karain, İzmir-Efes Selçuk, Eskişehir İnönü, Etimesgut Türkkuşu ve Erzincan Havacılık Eğitim Merkezleri ve 466 şubesiyle ücretsiz havacılık kursları veren THK, geleceğimiz olan gençlere havacılığı sevdirmek amacıyla Türkiye'nin dört bir tarafına ulaşıyor. THK bugün model uçak yapımından, pilotaj eğitimine kadar çok geniş alanlarda eğitimler veriyor. Özellikle başlangıç aşamasındaki model uçak eğitimleri için tek gerekli olan koşul 11 yaş sınırı. Pahalı bir hobi olan havacılık, THK'nin ücretsiz başlangıç kursları sayesinde tüm gençlere ulaşılabilir hale getirildi. Kursa katılan kursiyerlere model uçak, planör, paraşüt, yamaç paraşütü, yelkenkanat eğitimlerindeki malzemeler ücretsiz olarak veriliyor. Kursa katılan kursiyerlerin yemek ve konaklama masrafları da tamamen kuruma ait.'' Yıldırım, kurslara katılmak isteyen öğrencilerden sadece kuruma üye olmalarının istendiğini, en yakın şubeye gidip formu teslim etmenin yeterli olduğunu dile getirdi. Sağlık raporu alındığı sürece yaşta üst sınırın olmadığını, 2012 yılı kursları için başvuruların Ocak ayında başlayacağını bildiren Yıldırım, kursların farklı zaman ve eğitim merkezlerinde mart ve ekim ayları arasında yapıldığını kaydetti. -THK'nin ücretsiz kursları- Model uçak kursları başlangıç ve tekamül olarak iki ayrı kategoride veriliyor. Kurs kapsamında, model uçak, radyo kontrollü model uçak, model roket gibi branşlarda eğitimler veriliyor. THK'nin şubelerinde ve eğitim merkezlerinde verilen kurslar 3-10 gün arasında sürüyor ve katılım için sadece 11 yaşından gün almak gerekiyor. Planör başlangıç ve A brövesi kursları ise Eskişehir İnönü Meydan İşletme Müdürlüğü'nde veriliyor. 12-133 gün arası süren eğitimlerde 7 ile 60 sorti uçuş eğitimi veriliyor. Eğitimlere katılmak için kurs başlangıç tarihinde 15 yaşını bitirmiş, en az ilköğretim okulu mezunu, 155-190 santimetre boyunda ve 45-90 kilo arasında ağırlığa sahip olmak gerekiyor. Eğitim, merkezlerince haziran ve ekim ayları arasında veriliyor. 6-12 gün arası süren paraşüt kursunda T-10 B paraşütüyle yaklaşık 400 metreden bir atlayış yapılıyor. Eğitimler, Antalya Karain, İzmir-Efes Selçuk, Etimesgut Türkkuşu ve Erzincan eğitim merkezlerinde haziran ve eylül ayları arasında veriliyor. Paraşüt kurslarına katılmak için kurs başlangıç tarihi itibariyle 16 yaşından gün almış, en az ilköğretim okulu mezunu, 155-190 santimetre boyunda ve 45-90 kilo arasında ağırlığa sahip olmak gerekiyor. Yamaçparaşütü kursları da 12-82 gün arasında sürüyor ve kurs kapsamında 10 ile 65 arasında sorti uçuş yapılıyor. Yamaçparaşütü kurslarına katılmak için de yine planör ve paraşüt kursuna katılanlardaki özellikler aranıyor. Kurslar Haziran ve Ekim tarihleri arasında İnönü ve Erzincan Eğitim Merkezleri ve Fethiye'de düzenleniyor. Yelkenkanat Yelkenkanat başlangıç kursları ise eylül ve ekim ayları arasında İnönü Meydan İşletme Müdürlüğü tarafından veriliyor. 20 gün süren eğitimde, toplam 50 sorti uçuş yapılıyor. Katılım için 17 yaşından gün almış olmak, 165-195 santimetre arasında boya ve 65-95 arasında kiloya sahip olmak yeterli oluyor.