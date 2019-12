-TÜRKİYE, "FRUIT LOGISTICA FUARI"NA HAZIRLANIYOR MERSİN (A.A) - 08.08.2011 - Türkiye'nin, dünya'nın en önemli fuarlarından biri olan ve her yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ''Fruit Lojistica Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı''na milli düzeyde katılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Türkiye Yaş Meyve, Sebze İhracatçıları Birliği (TYMSİB) Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, yaş meyve sebze sektöründe Akdeniz Bölgesi'nin, gerek üretim, gerekse gelişen ihracat potansiyeli açısından tarım sektörüne ivme kazandıran önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Bu önemli potansiyeli değerlendirmek, yurt dışı pazarlarını genişletmek ve yeni pazarlara açılmak amacıyla bir takım etkinlikler gerçekleştiriklerini belirten Kaçmaz, bu kapsamda 2004'den bu yana düzenli olarak katıldıkları ''Berlin Fruit Lojistica Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı''nda, gelecek yıl ilk defa ''partner ülke'' (ortak ülke) olarak yer alacaklarını kaydetti. Kaçmaz, Türkiye'nin bu fuarda ortak ülke olması yönündeki ''Partner Country'' protokolünün, geçtiğimiz aylarda Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katıldığı törende, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AYMSİB) Başkanı Ali Kavak ile Almanya'yı temsilen Almanya Büyükelçiliği Gıda, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Müsteşarı Dr. Ansgar Aschfalk ve fuarın resmi idaresi Messe Berlin adına fuarın Türkiye temsilcisi Atalay Ateş'in imzaladıklarını anımsattı. Kaçmaz, ''Fruit Lojistica işlevsel olarak üretici şirketlerimizin Avrupalı tüketicilerle buluşmasında gelecek yıl önemli bir köprü rolü oynayacak. Türkiye fuara Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) liderliği ve koordinatörlüğünde 2004'den beri düzenli olarak katılıyor. Ancak, bu kez partner ülke olarak katılım büyük anlam ifade ediyor'' dedi. Berlin'de 8-10 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda Türkiye'nin 'ortak ülke' olmasının prestijini de artıracağını, böylece profesyonel ziyaretçilere açık olan fuarda, Türk yaş meyve sebze sektörünün ve ürünlerinin daha etkin tanıtımının yapılmasının sağlanacağını vurgulayan Kaçmaz, şunları kaydetti: '' Almanya'nın Türkiye için önemli bir pazar olmasının yanı sıra, dünyada uluslararası taze ürün sektöründe hasat öncesi teknoloji, üretim, lojistik, pazarlama ve satış noktasına kadar her aşamada önemli bir buluşma noktası olan fuar, firmalarımıza iş fırsatları yaratma, bağlantılar kurma, mevcut iş ilişkilerini artırma gibi imkanlar da sunacak. Bu nedenle yaş meyve sebze sektörü üretiminde ihracatı geliştirmek ve yeni fırsatlar yaratabilmek için, Türkiye'nin sektörün kalbinin attığı bu fuara katılması ve tanıtım faaliyetleri önem taşıyor. Çünkü fuar sayesinde şirketlerimiz dünya pazarındaki yeni eğilimleri takip ederken, tarımsal dış ihracat potansiyelimizi harekete geçirme noktasında her geçen yıl etkinliklerini artırıyor.'' -TÜRKİYE ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİN SADECE YÜZDE 6'SINI İHRAÇ EDİYOR- Kaçmaz, Türkiye'nin geçen yıl 2,1 milyar dolar civarında yaş meyve sebze ihracatı bulunduğunu, 2023 yılında ise sektörün 9.8 milyar dolar ihracat hedeflediğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 43 milyon ton civarında meyve sebze üretildiğini belirten Kaçmaz, ''Türkiye ürettiği yaş meyve sebzenin sadece yüzde 6'sı ihraç ediliyor. Türkiye geçen yılki ihracatını yüzde 5 oranında artırarak, dış pazarlara yaklaşık 3 milyon ton yaş meyve sebze sattı. Bu yılın 7 aylık döneminde 1 milyar 325 milyon dolar civarında yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi'' dedi. Bu yıl gerçekleştirilen fuara 84 ülkeden 2 bin 452 firmanın katıldığını hatırlatan Kaçmaz, şunları kaydetti: ''Söz konusu fuarı 132 ülkeden 56 bin civarında profesyonel ziyaretçi gezdi. Dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda iş adamıyla işbirliği yakalama ortamı sağlayan fuara, Türkiye'den katılan 17 firma 606 metrekarelik milli standı ile yerini aldı. Bu sayının önümüzdeki yıl ortak ülke olarak katılacağımız fuarda, sektördeki gelişimle orantılı olarak artması bekleniyor.'' -FRUIT LOGISTICA HAKKINDA- Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak ise ilk olarak ''International Green Week Berlin'' adıyla düzenlenen fuarın, Türkiye'nin milli katılım organizasyonu yapılmaya başlandığı 2004'de ''Fruit Logistica 2004-Uluslararası Meyve Sebze Ticaret Fuarı'' adıyla gerçekleştirilmeye başlandığını ancak, bu yıl partner ülke olmanın büyük avantaj sağlayacağını bildirdi. Kavak, fuara daha önce İspanya, Mısır ve Fas gibi birçok ülkenin partner olduğunu, Türkiye'nin de ilk kez bu organizasyonda partner ülke olarak yer alacağına dikkati çekerek, ''Fuarla ilgili yapılan tüm duyurularda Türkiye'nin adı geçecek. Fuarın sadece profesyonel ziyaretçilere açık olması nedeniyle katılımcı firmalar hedef grup ile temasa geçebilecek'' dedi. Bu yıl 132 ülkeden 56 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuara gelenlerin yüzde 68'ini AB'li ziyaretçilerin oluşturduğunu ifade eden Kavak, ''Geçen yıl yaklaşık 50 ülkeden bine yakın basın kuruluşunun izlediği fuara AKİB 8 yıldır Türkiye'nin milli katılım organizatörlüğünü yürütüyor'' diye konuştu.