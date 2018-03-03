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Spor

Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü gün tamamlandı

ORDU, (DHA) 46 ilden 360 sporcunun mücadele ettiği ve bu sene Ordu'da düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda heyecan 3'üncü gün müsabakalarıyla devam etti

03 Mart 2018 20:39

ORDU, (DHA)

46 ilden 360 sporcunun mücadele ettiği ve bu sene Ordu\'da düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda heyecan 3\'üncü gün müsabakalarıyla devam etti.
Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu\'nda düzenlenen şampiyonayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi yakından takip etti.
23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, yarın yapılacak olan karşılaşmalarla sona erecek.
Bugün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular şu şekilde:

60 KG
1. Kerem Kamal
2. Ahmet Uçar
3. Abdullah Toprak
3. Veysel Sarıkurt
72 KG
1. Veli Yılmaz
2. Serdar Akgül
3. Fevzi Topcu
3. Ahmet Yılmaz
87 KG
1. Salih Aydın
2. Doğukan Kuru
3. Emincan Enes
3. Ali Cengiz

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