Türkiye 22 milyon liraya umutlandı

T24

En büyük ikinci rakam

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 9 haftadır devreden ikramiyeyi kazanmak için vatandaşların 25 milyon kolon Süper Loto oynaması bekleniyor. Bu da vatandaşların 22 milyon liralık büyük ikramiye için 25 milyon liralık oyun oynaması anlamına geliyor.Büyük ikramiyeyi bir kişinin kazanması halinde yapabileceklerinin ise neredeyse sınırı yok.- 22 milyon liranın bankaya yatırılması halinde aylık faiz geliri 166 bin 760 lira, günlük faiz geliri ise 5 bin 558 lira olacak.-Söz konusu paranın son Hazine ihalelerinde oluşan faiz rakamlarıyla Hazine bonosuna yatırılması halinde yıllık getirisi 1 milyon 761 bin lira olacak. Bu şekilde talihlinin günlük faiz geliri de 4 bin 824 lirayı bulacak.-22 milyon lira ile 41 bin 509 adet cumhuriyet altını alınabilecek.-Talihli kişi isterse ortalama 25 bin liradan 880 araç satın alarak kendisine dev bir filo kurabilecek.-Ortalama 150 bin liradan toplam 146 evin sahibi olunabilir. Bu evler ortalama 750 liradan kiraya verilirse, aylık kira geliri 110 bin liraya yakın olacak.-Bir turizm şirketinin “kişiye özel” hazırladığı, Japonya, Avustralya, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika’yı kapsayan 90 bin euro’luk dünya turuna 103 kez katılmak da mümkün.-Çırağan Sarayı’nın geceliği 20 bin dolar olan Grand Sultan Suiti’nde 648 gün konaklama yapılabilir.-Şanslı kişi isterse, dünyanın en pahalı otomobili olarak nitelendirilen 2 milyon dolarlık Bugatti Veyron 16.4 modelinden 7 tane satın alabilir.-Boğaz’da “yol yalısı” olarak bilinen ve denizle direkt bağlantısı bulunmayan yalılardan (5 - 6 milyon lira arası) 4 tane alınabilir.Süper Loto’da bugüne kadar en büyük ikramiye, 12 hafta devirin ardından 12 Mart 2009 çekilişinde verilen 49 milyon 817 bin lira oldu. O çekilişte 2 talihli, 6 rakamı bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı. 22 milyon liralık ikramiye de, bu çekilişin ardından en büyük ikramiye olma özelliğini taşıyor. Sayısal Loto’nun aksine Süper Loto’da, 6 bilen çıkana kadar devretme konusunda sınır bulunmuyor.