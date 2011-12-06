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Çevre

'Türkiye 2100'da susuz kalacak'

Türkiye’de yaz aylarında kaydedilen hava sıcaklıklarının 1960’tan beri istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği belirtildi.

06 Aralık 2011 02:00


T24 - İngiltere Meteoroloji Dairesi tarafından dünyada iklim değişikliği ve sonuçları konusunda hazırlanan raporda, Türkiye’de yaz aylarında kaydedilen hava sıcaklıklarının 1960’tan beri istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği belirtildi. Hava sıcaklığının bu şekilde devam etmesi halinde Türkiye'yi su kıtlığı ve kuraklığı beklediği iddia edildi.


CNNTürk'ten Metin Güneş'in haberine göre, BM’nin Durban’daki iklim toplantısında açıklanana raporda, 24 ülkenin 1960 yılından bu yana ısınmakta olduğu ve aşırı sıcakların daha sık yaşandığı belirtildi.


Rapora göre, hava sıcaklıklarındaki bu artışın kendi haline bırakılması durumunda, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 60 milyon kişi yüzyılın sonlarına doğru su sıkıntısı çekecek.


Raporda 1960 yılından beri Türkiye’de serin gecelerin sayısının azalırken, sıcak geçen gecelerin sayısının arttığı belirtildi. Tüm Akdeniz ve Ortadoğu bölgesiyle birlikte, Türkiye’de de yağış oranlarında azalmalar meydana geleceği, özellikle güney bölgelerinde yağış miktarlarında azalmaların yüzde 20’lere kadar çıkacağı belirtildi. Raporda, yağış oranlarındaki azalmanın bir sonucu olarak Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli azalmalar meydana geleceğine dikkat çekildi.


Ancak yine de, tarımdan elde edilen gıda oranları göz önüne alındığında, Türkiye’nin önümüzdeki 40 yıl içersinde gıda ürünleri açısından önemli bir sorun yaşamayacağı  kaydedildi.


İklim değişikliği ile birlikte yaşanan kuraklıkların daha da sık görüleceği kaydedildi ve  kuraklıkların daha çok Türkiye’nin güney bölgelerini vuracağı belirtildi.Rapora göre iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki bir başka etkisi de 21. yüzyılda, ırmakların taşmasıyla oluşan sel felaketlerinde azalmalar  görülmesi olacak.



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