'Türkiye 2025'e kadar çöl olacak'

Türkiye çölleşmenin eşiğinde

İbretlik erozyon vakası

TEMA Vakfı onursal başkanı Hayrettin Karaca (yanda), Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıklarını eleştirerek, “Anadolu 2025 yılında çölleşecek hala önlem alan yok” dedi.TEMA Vakfı Nevşehir Temsilciliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlere yönelik düzenlediği dört günlük seminer için Nevşehir’e gelen Hayrettin Karaca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın tarım politikasının olmadığını iddia etti.Karaca, “Bakanlığının Türkiye’nin en büyük meralarının bulunduğu Doğu Anadolu bölgesinde yaptığı mera ıslahı projesi yoktur. Bugün Türkiye’nin bana göre tarım politikası yoktur. Bakan ‘Merak etmeyin ürettiğimiz ürünler bu yıl için bize yeterlidir’ diye açıklama yapıyor. Olur veya olmaz. Bazı muhalifler olmaz diye söylüyorlar. Tarım ile ilgili dernek ve odalar var, bunların açıklamaları var. Tarımla ilgili sorunları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde basın da sorunlara ilgi duyuyor. Ancak, bir tek kişiden toprak sorunu diye bir şey duyamıyoruz. Dikkatle izliyorum, bir Allahın kulunun toprak dediği yok. Herkes ‘tarım, tarım’ diyor. Tarım denen şey toprakla olur, senin toprağın can kaybetmeye devam ediyor” diye konuştu.“Bir sır söyleyeceğim ancak, bunu yayınlamayın. Beni vallahi bu Ergenekon’a verirler” diyen Hayrettin Karaca, “Tarım toprak ile olur. Senin toprağın verimi düştükçe, Nevşehir’e yağmur yağdığı zaman yollar çamur deryasına dönüyorsa, üst toprak kayıp olunca bunu da basın yazmayınca vatandaş nasıl bilgi sahibi olacak. TEMA bu işi yapsın, nasıl yapacak?” diye sordu. Türkiye nin 2025 yılında çöl iklimine sahip olacağına bilim adamlarının ifade ettiğini ancak yetkililerini önlem almak için çaba göstermediğini belirten Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:“Kuraklık gelmiş, Bakanlık ‘Bu yıl sorun yok’ diyor. Devletler arası iklim konferansı var. 2 bin 500 bilim adamı toplanıp bilgi veriyor. ‘Kuzey Akdeniz ülkeleri ve Anadolu 2025 yılına varmadan çöl iklimine dönüşecek’ diyorlar. Hiç kimse bu konu ile ilgilenmiyor. Çöl ikliminde de yetişecek bitkilerde vardır, bunlar üzerinde araştırma yapmak lazım böyle bir faaliyet yok. Kuraklıkta ne yapacağız? 2025 yılına varınca kuraklıkta ne yapacağım? Yağmur 3, 5 yıl daha yağabilir bir kaç yıl için kuraklık sorun olmayabilir ancak, uzun vadede kuraklık Türkiye’nin kaderidir. Bu nedenle bu günden tedbirler almak gerekiyor. ‘En verimli topraklara sanayi kurarım’, ‘Toprağın canını alırım böylece de tedbir alırım’, ‘En verimli tarım topraklarına sanayi ve konuk kurmaya devam ediyorum’. Hani o Çevre ve Orman Bakanlığı nerede? Bakana mektup yazdım, bana bir daire başkanı cevap yazdı ‘Şöyle, yapacağım böyle yapacağım.’ Ben bunu istemiyorum, ne yaptınız onu görmek istiyorum. Fabrikalara arıtma tesisi kurdurmayı mecbur edebildi mi? Kurmayanlara ceza kesiyor, işletme sahipleri çoktan razı o cezaya kirletmeye devam ediyor.”