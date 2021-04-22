Türkiye, 2021 yılında KKTC'ye ABD doları üzerinden 1 milyar lira kredi yardımı yapacak

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan anlaşmadaki 2021 Yılı Eylem Planı’na göre KKTC’de şans oyunları ve casinoların vergisi artırılıyor. Anlaşma uyarınca Türkiye, 2021 yılında dolar üzerinden 1 milyar TL'lik kredi yardımı gerçekleştirecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmaya göre Türkiye 2021 yılında KKTC’ye ABD doları üzerinden 1 milyar lira tutarında KKTC’ye kredi yardımı yapacak. Kredinin 800 milyon lira tutarındaki kısmı KKTC’nin bütçe açığının kapatılması, 200 milyon lirası ise kamu sektörü için kullanılacak.

ANKA'nın haberine göre; ayrıca KKTC’ye 2 milyar 250 milyon lira hibe verilecek. Türkiye, anlaşma kapsamındaki projeler ve KKTC’nin 2021 Yılı Eylem Planı’ndaki ilerlemeleri gözlemleyecek.

KKTC’nin 2021 Yılı Eylem Planı’nda ise Şans Oyunları Hizmet Vergisi Yasası ve Elektronik Şans Oyunları Yasası’nın yıl sonuna kadar çıkarılacağı yer aldı. Planda bu yasaların çıkarılmasına ilişkin adım "Vergilendirilmeyen, eksik vergilendirilen Bet Ofisi ve Casinolara ilişkin vergilerin attırılmasına yönelik değişikliği ve yasa tasarısının Meclis’e sevk edilmesi" diye anlatıldı.

Plana göre KKTC’de Sendikalar Yasası güncellenmesi ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na uyumlu hale getirileceği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mülkiyetinde, yönetiminde ve denetiminde bulunan KKTC ve Güney Kıbrıs’ta bulunan taşınmazların envanteri çıkarılacak.