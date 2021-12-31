Türkiye 2021'de 2 milyar 18 milyon dolarlık Covid-19 aşısı ithal etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, Türkiye, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 18 milyon dolarlık (bugünkü kurla 26,4 milyar TL) corona virüsü aşısı ithal etti. Bu aşılar, TÜİK listesinde “İnsanlar için SARS ve ilişkili koronavirüs ‘SARS-CoV türleri’ aşıları” ifadesi ile yer aldı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre toplamda 168 milyon 793 bin 33 doz corona virüsü aşısı ithal edilirken, doz başı fiyat yaklaşık 12 dolar oldu.

İthal edilen aşıların 7 milyon 59 bin dozluk kısmı ise ihraç edildi ve doz başına 13 dolardan toplamda 92 milyon dolarlık aşı ihracatı kayıtlara geçmiş oldu.