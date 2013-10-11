'Türkiye 2020 Olimpiyatlarını BBC yüzünden kaybetti'

İngiliz iş adamı ve medya patronu 'Sir' ünvanlı Martin Sorrell, Türkiye'nin 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapamamasının nedeni olarak BBC'yi gösterdi.

Londra'da gerçekleştirilen 'Futbolun Liderleri' konferansında konuşan Martin Sorrell, Türkiye 'nin 2020 Olimpiyatları'nda ev sahipliğini kazanamamasını 'trajedi' olarak değerlendirdi.

'BBC'nin yayınları olumsuz etkiledi'

"Türkiye'nin 2020 Olimpiyatları'nı Tokyo'ya kaybetmesi BBC'nin suçu" diyen Sorrell, bu yayın kuruluşunun temmuz ayında meydana gelen Gezi Parkı odaklı olaylarını gösteriş şeklinin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) konferansında oy kullanan üyelerin değerlendirmesini etkilediğini savundu. "BBC, İstanbul'daki protestoları taraflı ve abartarak yayınladı" ifadesini kullanan Sorrell, CNN'in olayları gösteriş şeklinin de Türkiye'de eleştirildiğini ve olimpiyata ev sahipliği yapma şansını azalttığını belirtti.

'Bu ilk değil'

BBC'nin buna benzer başka bir olaya da adının karıştığını kaydeden Sorrell, "Bu ilk değil. İngiltere 2018 Dünya Kupası'nı almak için uğraşırken, BBC'nin FIFA'daki yolsuzlukla ilgili yaptığı Panorama programı da İngiltere'nin Dünya Kupası şansını sıfırlamıştı" diye konuştu.

Sorrell'ın eleştirilerilerine cevap veren BBC ise "İstanbul'daki protestolar, haber değeri açısından önemli olaylardı. Bunları yayınlayış şeklimizin eksiksiz ve tarafsız olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.