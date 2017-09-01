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Spor

Türkiye, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye, Polonya, Çekya ve Macaristan ortaklığında düzenlenecek Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen 38

01 Eylül 2017 17:55

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Türkiye, Polonya, Çekya ve Macaristan ortaklığında düzenlenecek
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Polonya\'nın Krakow şehrinde düzenlenen 38. CEV Genel Kurulu\'nda, 2019 CEV A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri\'ni dört ülkenin organize edeceğini açıkladı. Şampiyonayı, Türkiye, Polonya, Macaristan ve Çekya\'da ortaklaşa organize edecek.
Ülkemizin 2003 yılında ev sahipliği yaptığı, Ankara ve Antalya şehirlerinde ortaklaşa düzenlenen ve gümüş madalya ile tamamladığımız A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri, 16 yıl sonra yeniden ülkemizde düzenlenecek. CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu)\'in ilerleyen günlerde açıklayacağı grup etabı fikstürünün ve çeyrek final maçlarının bir kısımının yanı sıra Yarı Final, Bronz Madalya ve Final etaplarına ev sahipliği yapacak olan Türkiye, 1967 yılında da A Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri\'ne ev sahipliği yapmıştı.

İSTANBUL / DHA

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