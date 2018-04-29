Türkiye 2018 Dünya Kupası'na gidemeyecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki 9. maçında İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

Eskişehir'deki maça hızlı başlayan İzlanda, 5. ve 14. dakikalarda Sigurdsson'la gole yaklaştı.

Konuk ekip 32. dakikada Gudmundsson'la 1-0 öne geçti.

Golden 7 dakika sonra Bjarnason skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı 2-0 biterken ikinci yarıya da hızla başlayan İzlanda 49. dakikada Arnason'la 3. golünü buldu.

Türkiye'nin 90 dakika boyunca etkisiz olduğu karşılaşma bu skorla bitti.

Gruptaki son maçlar öncesinde lider İzlanda puanını 19'a çıkardı.

Hırvatistan ve Ukrayna ise 17'şer puanla 2. ve 3. sırada bulunuyor. Türkiye ise 14 puanla 4. sırada.

Gruplarda birinci olan takım doğrudan şampiyonaya katılırken ikinciler de Rusya'da düzenlenecek şampiyona için play off oynama hakkı kazanıyor.

Türkiye'nin son maçı 8 puanlı grup beşincisi Finlandiya ile. Türkiye'nin bu karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 17'ye çıkarma ihtimali bulunsa da Hırvatistan ve Ukrayna'nın son maçlarını birbirlerine karşı yapacak olması, Türkiye'nin Rusya bileti almasını imkansız kılıyor.

Bu iki takımdan biri, kazanması durumunda puanını 20'ye yükseltecek. Maçın berabere bitmesi durumunda ise iki takım da 18 puana ulaşacak.

Türkiye yalnızca 1954 ve 2002 yılında Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

1954'te gruptan çıkamayan Türkiye 2002 yılında Güney Kore'de düzenlenen turnuvada 3. olmayı başarmıştı.