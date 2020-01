"Türkiye 2017'de de en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke"

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Aralık 2017 itibariyla dünya çapında 262 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı.

Komitenin her yıl açıkladığı rapora göre, en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu üç ülke, sırasıyla, Türkiye, Çin ve Mısır. Rapora göre Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı geçen yıla göre 8 azalarak 73'e düştü.

Elena Beiser imzalı raporda Türkiye'nin üst üste ikinci yıl "en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke" konumu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"2016 yılında Türk basınına yönelik olarak başlayan baskı, Temmuz ayındaki darbe girişimi sonrası arttı. Yetkililer bazı gazetecileri, yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olan Bylock kullandıkları ve Gülenci kurumlar arasında olduğu iddia edilen bankalarda hesapları olduğu için suçladı."

CPJ, dünya çapında tutuklu konumdaki gazetecilerin yüzde 74'ünün "devlete karşı suçlardan", birçoğunun da "geniş kapsamlı ve belirsiz terör yasaları" nedeniyle cezaevinde tutulduğunu duyurdu.

