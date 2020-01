Türkiye, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak!

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun Münih'te gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında 2017 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın grup ve final turunun Türkiye'de oynanmasına karar verildi.

Toplantıda öncelikle Türkiye olmak üzere aday ülkeler Finlandiya, İsrail, Romanya ve Polonya sunumlarını yaptılar. Türkiye’yi sunumda Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Hidayet Türkoğlu, TBF Dış İlişkiler Direktörü Emir Turam ve TBF Strateji ve Pazarlama Danışmanı Bettina Kuperman temsil etti.



TBF CEO’su Hidayet Türkoğlu yaptığı konuşmada “Daha önce düzenlenen şampiyonalarda oyuncu olarak yer aldım ve şimdi de bu heyecanı yönetici olarak yaşamak istiyorum” dedi. TBF Dış İlişkiler Direktörü Emir Turam Türkiye’nin tarihsel dokusuna vurgu yaparken Bettina Kuperman da katılımcılara organizasyon hakkında bilgi verdi.



Bu kararın ülkemiz ve Türk Basketbolu açısından çok önemli olduğunu söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, “Öncelikle FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’e ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu’na, Türkiye Basketbol Federasyonu’na güvendikleri için teşekkür ederim. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, hükümetimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de adaylık sürecinde gösterdikleri destek için ayrıca teşekkür etmek isterim. 2017 FIBA Avrupa Şampiyonası, federasyonumuz ve sporumuz için çok önemli bir fırsattır. 2017 yılında FIBA Avrupa Şampiyonası’nın ülkemiz ve uluslararası basketbol üzerinde uzun süreli ve olumlu bir etki bırakacağına dair hiçbir şüphem yok” açıklamasında bulundu.



Karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan İstanbul, Avrupa Şampiyonası’nın dört grubundan birine ve ardından da 16 takımın mücadele edeceği final turuna ev sahipliği yapacak. Grup turu maçları, 2001 Avrupa Şampiyonası’nın final turunun oynandığı Abdi İpekçi Spor Salonu’nda, final turu ise 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası finaline ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenecek.



Türkiye’nin yanı sıra 2017 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda Finlandiya, İsrail ve Romanya turnuvanın diğer grup karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.



“Türkiye’deki spor organizasyonları için yeni bir standart oluşacak”



Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Hidayet Türkoğlu ise 2017 FIBA Avrupa Şampiyonası ev sahipliğiyle ilgili yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: “2001 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda kazandığım gümüş madalya kariyerimin en önemli anlarından biriydi. Bu organizasyon, aynen 2001’de olduğu gibi Türkiye’deki spor organizasyonları için yeni bir standart oluşturacaktır. Ayrıca 12 Dev Adam, yeni jenerasyona da ilham olacaktır.”



TBF Başkanı Harun Erdenay ve TBF CEO’su Hidayet Türkoğlu, 2001 Avrupa Şampiyonası’nda final oynama başarısı gösteren A Milli Takım’da beraber forma giymiş ve Ay Yıldızlılarımız bu turnuvada Yugoslavya ile final oynayarak o zamana kadarki tarihinin en iyi sonucunu almıştı.



Ülkenin her yerinde 2017 FIBA Avrupa Şampiyonası heyecanının yaşanmasını hedefleyen Türkiye Basketbol Federasyonu, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Trabzon’un da yer aldığı, İstanbul dışındaki en büyük şehirlerle işbirliği yaparak, taraftar alanlarıyla kamusal izleme alanları oluşturmayı ve Avrupa Şampiyonası coşkusunun bayram havasında geçmesini hedeflemektedir.



2017 FIBA Avrupa Şampiyonası sürecinde ayrıca 2010 Children of the World Camp ve 2014 Camp PASS IT ON gibi başarılı sosyal sorumluluk projelerinin üzerine bir yenisini daha eklemeyi planlayan Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA Avrupa üyesi 52 ülkeden gelecek çocuklarla koçların yer alacağı uluslararası basketbol kampı düzenleyecektir.



“Heyecan Sahada Yaşananın Ötesinde Olacaktır”



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Avrupa Şampiyonası sırasında düzenleyecekleri basketbol kampına dikkat çekerken, “Türkiye Basketbol Federasyonu için uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak, saha üzerinde yaşanan heyecanın çok daha ötesindedir. 2017 FIBA Avrupa Şampiyonası, hem ülke basketbolu hem de Avrupa Basketboluna yatırım yapmak için çok önemli bir fırsat teşkil etmektedir. CAMP PASS IT ON Avrupa projesi, bunu sağlamak için atacağımız adımlardan sadece bir tanesidir” açıklamasında bulundu.