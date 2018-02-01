Türkiye 2017-2018 sezonu ara transfer dönemi sona erdi

En sessiz kulüp Fenerbahçe

Kardemir Karabükspor kadrosunu baştan aşağı değiştirdi!

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE futbol liglerinde 4 Ocak\'ta başlayan ara transfer dönemi, dün itibarıyla sona erdi.

Bazı Süper Lig ekipleri birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendirirken, ara transfer dönemini sessiz bir şekilde geçiren takımlar da oldu. Ara transfer döneminin kadrosuna çok oyuncu katan Süper Lig takımı tam 13 transferle Kardemir Karabükspor olurken, en sessiz kulübü hiç kadro takviyesi yapmayan Fenerbahçe\'ydi.

İşte Süper Lig 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde takımların aldıkları ve gönderdikleri oyuncular:

BEŞİKTAŞ

-Gelenler-

Vagner Love - Aytemiz Alanyaspor

Cyle Larin - Orlando City

Domagoj Vida - Dynamo Kiev

-Gidenler-

Cenk Tosun - Everton

Alexander Milosevic -

Orkan Çınar - Atiker Konyaspor (Kiralık)

Nemanja Mitrovic - Club Brugge (Kiralık)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

-Gelenler-

Arda Turan - Barcelona (Kiralık)

Riad Bajic - Udinese (Kiralık)

-Gidenler-

Hakan Özmert - Antalyaspor

Mehmet Batdal - Osmanlıspor (Kiralık)

FENERBAHÇE

-Gelenler-

Yok

-Gidenler-

Robin van Persie - Feyenoord

Ahmethan Köse - Boluspor (Kiralık)

GALATASARAY

-Gelenler-

Yuto Nagatomo - Inter (Kiralık)

-Gidenler-

Badou Ndiaye - Stoke City

Nigel de Jong - Mainz 05

Emrah Başsan - Vitoria Setubal

ANTALYASPOR

-Gelenler-

Souleymane Doukara - Osmanlıspor

Hakan Özmet - Medipol Başakşehir

-Gidenler-

Jeremy Menez - Club America

Samuel Eto\'o - Atiker Konyaspor

Sandro - Benevento (Kiralık)

Aydın Karabulut - Gençlerbirliği

William Vainqueur - ?

Samir Nasri - ?

TRABZONSPOR

-Gelenler-

Filip Novak - Midtjylland

-Gidenler-

Emmanuel Mas - Boca Juniors

Volkan Şen - Atiker Konyaspor

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

-Gelenler-

Bilal Kısa - Bursaspor

Evgen Seleznyov - Kardemir Karabükspor

Dany Nounkeu - Kardemir Karabükspor

-Gidenler-

Ioan Hora - Elazığspor (Kiralık)

Babacan - Denizlispor (Kiralık)

Petar Grbic - B. Podgorica

GENÇLERBİRLİĞİ

-Gelenler-

Deniz Yılmaz - Bursaspor

Aydın Karabulut - Antalyaspor

Florentin Pogba - Saint Etienne

Stephane Sessegnon - Montpellier

-Gidenler-

Orhan Şam - Elazığspor

Ömer Akyörük - Berliner

Vedat Muriqi - Çaykur Rizespor

Toko Rantie - ?

KASIMPAŞA

-Gelenler-

Mbaye Diagne - TJ Teda

İlhan Depe - Kardemir Karabükspor

-Gidenler-

Abdullah Durak - Çaykur Rizespor

Mert Kula - Menemen Belediyespor

ATİKER KONYASPOR

-Gelenler-

Adis Jahovic - Göztepe

Samuel Eto\'o - Antalyaspor

Mustapha Yatabare - Kardemir Karabükspor

Volkan Şen - Trabzonspor

Orkan Çınar - Beşiktaş (Kiralık)

-Gidenler-

Imoh Ezekiel - ?

İsmail Güven - Şanlıurfaspor (Kiralık)

Abdulaziz Demircan - Dalkurd

Halil İbrahim Peksen - Elazığspor (Kiralık)

Patrick Friday Eze - Denizlispor (Kiralık)

Cam Demir Aktav - Tuzlaspor (Kiralık)

Abdülkerim Bardakçı - Akın Çorap Giresunspor (Kiralık)

KARDEMİR KARABÜKSPOR

-Gelenler-

Murat Akın - Sakaryaspor

Cem Özdemir - Demir Grup Sivasspor (Kiralık)

Alican Karadağ - Kastamonu 1966

Ergin Keleş - Demir Grup Sivasspor

Yusuf Akbulut - Batman Petrolspor

Furkan Kaçar - Sultanbeyli Belediye

Özgür Yılmaz - Akın Çorap Giresunspor

Herve Kage - KV Kortjik (Kiralık)

Leandrinho - Demir Grup Sivasspor

Anton Khravchenko - Olimpik Donetsk

Adam Stahl - Norrby

Marius Alexe - Aris Limasol

Ahmet Karadayı - ASV Geel

-Gidenler-

Andre Poko - Göztepe

Ceyhun Gülselam - Osmanlıspor

Christian Tanase - FCS Bükreş

Barış Başdaş - Aytemiz Alanyaspor

Mustapha Yatabare - Atiker Konyaspor

Yolcu Mansız - Ankara Demirspor (Kiralık)

Evgen Seleznyov - Teleset Mobilya Akhisarspor

Ahmet Şahin - Akın Çorap Giresunspor

İlhan Depe - Kasımpaşa

Gheorghe Grozav - Bursaspor

Valerica Gaman - FCS Bükreş

Paul Papp - Demir Grup Sivasspor

Dany Nounkeu - Teleset Mobilya Akhisarspor

Serdar Deliktaş - Gazişehir Gaziantep

AYTEMİZ ALANYASPOR

-Gelenler-

Lucas Villafanez - Panathinaikos

Barış Başdaş - Kardemir Karabükspor

Filipe Augusto - Benfica (Kiralık)

Wanderson - Dinamo Moskova

Douglas - Al-Ain FC

-Gidenler-

Vagner Love - Beşiktaş

Berat Şahiner - Kırıkhanspor (Kiralık)

Yunus Emre Yaşar - Ankara Demir (Kiralık)

Alpay Koçaklı - Adanaspor

Yusuf Çoban - İstanbulspor (Kiralık)

Darko Lazic - Denizlispor (Kiralık)

OSMANLISPOR

-Gelenler

Ceyhun Gülselam - Osmanlıspor

Yalçın Ayhan - Evkur Yeni Malatyaspor

Tortol Lumanza Lembi - Stabaek

Mehmet Batdal - Medipol Başakşehir

-Gidenler-

Cheik Diabate - Benevento (Kiralık)

Cenk Kaplan - Sakaryaspor (Kiralık)

Tugay Kaçar - Gazişehir Gaziantep (Kiralık)

Hasan Kılıç - Denizlispor (Kiralık)

Souleymane Doukara - Antalyaspor

Koray Altınay - Çaykur Rizespor

Josue - ?

KAYSERİSPOR

-Gelenler-

William de Amorim - FCS Bükreş

Artem Kravets - Dinamo Kiev

-Gidenler-

Ömer Kandemir - Adana Demirspor (Kiralık)

Canberk Aydın - Denizlispor (Kiralık)

Ali Ahamada - ?

Landry N\'Guemo - ?

Miladin Stevanovic - ?

BURSASPOR

-Gelenler-

Abdullahi Shehu - Anorthosis

Moussa Sow - Al-Ahli (Kiralık)

Gheorghe Grozav - Kardemir Karabükspor

Alper Ademoğlu - Schalke 04 II

John Bostock - Lens

-Gidenler-

Bilal Kısa - Teleset Mobilya Akhisarspor

Kofi Amoako Atta - Akın Çorap Giresunspor (Kiralık)

Deniz Yılmaz - Gençlerbirliği

İsmail Can Çavuşluk - Tire 1922 (Kiralık)

İsmail Konuk - Gazişehir Gaziantep

Ozan Kökçü - Waalwijk (Kiralık)

Furkan Özçal - ?

DEMİR GRUP SİVASSPOR

-Gelenler-

Robinho - Atletico MG

Henri Saivet - Newcastle

Paul Papp - Kardemir Karabükspor

-Gidenler-

Cem Özdemir - Kardemir Karabükspor (Kiralık)

Jeronimo Barrales - Gimnasia

Ergin Keleş - Kardemir Karabükspor

Galip Güzel - Çaykur Rizespor

Leandrinho - Kardemir Karabükspor

EVKUR YENİ MALATYASPOR

-Gelenler-

Gilberto - Sao Paulo

Mustafa Eskihellac - Düzyurt

İsmail Öztürk - Çanakkale Dardanelspor

Berk Yılmaz - Elazığspor

Gökhan Akkan - Mersin İdmanyurdu

Doria - Marsilya (Kiralık)

-Gidenler-

Ferhat Canlı - Amed Sportif (Kiralık)

Yalçın Ayhan - Osmanlıspor

Murat Akça - Elazığspor (Kiralık)

Turgut Doğan Şahin - Çaykur Rizespor

GÖZTEPE

-Gelenler-

Andre Poko - Kardemir Karabükspor

Demba Ba- Shangai Shenhua

Kerem Atakan Kesgin - Bucaspor

İbrahim Çağrı Oğuz - Altınordu (Kiralık)

Wallace Reis - Gremio

-Gidenler-

Adis Jahovic - Atiker Konyaspor

Price Segbefia - Gazişahir Gaziantep

Emre Can Coşkun - Adanaspor (Kiralık)