Türkiye 2017-2018 sezonu ara transfer dönemi sona erdi

En sessiz kulüp Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor kadrosunu baştan aşağı değiştirdi!
İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE futbol liglerinde 4 Ocak\'ta başlayan ara transfer dönemi, dün itibarıyla sona erdi.
Bazı Süper Lig ekipleri birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendirirken, ara transfer dönemini sessiz bir şekilde geçiren takımlar da oldu. Ara transfer döneminin kadrosuna çok oyuncu katan Süper Lig takımı tam 13 transferle Kardemir Karabükspor olurken, en sessiz kulübü hiç kadro takviyesi yapmayan Fenerbahçe\'ydi.
İşte Süper Lig 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde takımların aldıkları ve gönderdikleri oyuncular:
BEŞİKTAŞ
-Gelenler-
Vagner Love - Aytemiz Alanyaspor
Cyle Larin - Orlando City
Domagoj Vida - Dynamo Kiev
-Gidenler-
Cenk Tosun - Everton
Alexander Milosevic -
Orkan Çınar - Atiker Konyaspor (Kiralık)
Nemanja Mitrovic - Club Brugge (Kiralık)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
-Gelenler-
Arda Turan - Barcelona (Kiralık)
Riad Bajic - Udinese (Kiralık)
-Gidenler-
Hakan Özmert - Antalyaspor
Mehmet Batdal - Osmanlıspor (Kiralık)
FENERBAHÇE
-Gelenler-
Yok
-Gidenler-
Robin van Persie - Feyenoord
Ahmethan Köse - Boluspor (Kiralık)
GALATASARAY
-Gelenler-
Yuto Nagatomo - Inter (Kiralık)
-Gidenler-
Badou Ndiaye - Stoke City
Nigel de Jong - Mainz 05
Emrah Başsan - Vitoria Setubal
ANTALYASPOR
-Gelenler-
Souleymane Doukara - Osmanlıspor
Hakan Özmet - Medipol Başakşehir
-Gidenler-
Jeremy Menez - Club America
Samuel Eto\'o - Atiker Konyaspor
Sandro - Benevento (Kiralık)
Aydın Karabulut - Gençlerbirliği
William Vainqueur - ?
Samir Nasri - ?
TRABZONSPOR
-Gelenler-
Filip Novak - Midtjylland
-Gidenler-
Emmanuel Mas - Boca Juniors
Volkan Şen - Atiker Konyaspor
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
-Gelenler-
Bilal Kısa - Bursaspor
Evgen Seleznyov - Kardemir Karabükspor
Dany Nounkeu - Kardemir Karabükspor
-Gidenler-
Ioan Hora - Elazığspor (Kiralık)
Babacan - Denizlispor (Kiralık)
Petar Grbic - B. Podgorica
GENÇLERBİRLİĞİ
-Gelenler-
Deniz Yılmaz - Bursaspor
Aydın Karabulut - Antalyaspor
Florentin Pogba - Saint Etienne
Stephane Sessegnon - Montpellier
-Gidenler-
Orhan Şam - Elazığspor
Ömer Akyörük - Berliner
Vedat Muriqi - Çaykur Rizespor
Toko Rantie - ?
KASIMPAŞA
-Gelenler-
Mbaye Diagne - TJ Teda
İlhan Depe - Kardemir Karabükspor
-Gidenler-
Abdullah Durak - Çaykur Rizespor
Mert Kula - Menemen Belediyespor
ATİKER KONYASPOR
-Gelenler-
Adis Jahovic - Göztepe
Samuel Eto\'o - Antalyaspor
Mustapha Yatabare - Kardemir Karabükspor
Volkan Şen - Trabzonspor
Orkan Çınar - Beşiktaş (Kiralık)
-Gidenler-
Imoh Ezekiel - ?
İsmail Güven - Şanlıurfaspor (Kiralık)
Abdulaziz Demircan - Dalkurd
Halil İbrahim Peksen - Elazığspor (Kiralık)
Patrick Friday Eze - Denizlispor (Kiralık)
Cam Demir Aktav - Tuzlaspor (Kiralık)
Abdülkerim Bardakçı - Akın Çorap Giresunspor (Kiralık)
KARDEMİR KARABÜKSPOR
-Gelenler-
Murat Akın - Sakaryaspor
Cem Özdemir - Demir Grup Sivasspor (Kiralık)
Alican Karadağ - Kastamonu 1966
Ergin Keleş - Demir Grup Sivasspor
Yusuf Akbulut - Batman Petrolspor
Furkan Kaçar - Sultanbeyli Belediye
Özgür Yılmaz - Akın Çorap Giresunspor
Herve Kage - KV Kortjik (Kiralık)
Leandrinho - Demir Grup Sivasspor
Anton Khravchenko - Olimpik Donetsk
Adam Stahl - Norrby
Marius Alexe - Aris Limasol
Ahmet Karadayı - ASV Geel
-Gidenler-
Andre Poko - Göztepe
Ceyhun Gülselam - Osmanlıspor
Christian Tanase - FCS Bükreş
Barış Başdaş - Aytemiz Alanyaspor
Mustapha Yatabare - Atiker Konyaspor
Yolcu Mansız - Ankara Demirspor (Kiralık)
Evgen Seleznyov - Teleset Mobilya Akhisarspor
Ahmet Şahin - Akın Çorap Giresunspor
İlhan Depe - Kasımpaşa
Gheorghe Grozav - Bursaspor
Valerica Gaman - FCS Bükreş
Paul Papp - Demir Grup Sivasspor
Dany Nounkeu - Teleset Mobilya Akhisarspor
Serdar Deliktaş - Gazişehir Gaziantep
AYTEMİZ ALANYASPOR
-Gelenler-
Lucas Villafanez - Panathinaikos
Barış Başdaş - Kardemir Karabükspor
Filipe Augusto - Benfica (Kiralık)
Wanderson - Dinamo Moskova
Douglas - Al-Ain FC
-Gidenler-
Vagner Love - Beşiktaş
Berat Şahiner - Kırıkhanspor (Kiralık)
Yunus Emre Yaşar - Ankara Demir (Kiralık)
Alpay Koçaklı - Adanaspor
Yusuf Çoban - İstanbulspor (Kiralık)
Darko Lazic - Denizlispor (Kiralık)
OSMANLISPOR
-Gelenler
Ceyhun Gülselam - Osmanlıspor
Yalçın Ayhan - Evkur Yeni Malatyaspor
Tortol Lumanza Lembi - Stabaek
Mehmet Batdal - Medipol Başakşehir
-Gidenler-
Cheik Diabate - Benevento (Kiralık)
Cenk Kaplan - Sakaryaspor (Kiralık)
Tugay Kaçar - Gazişehir Gaziantep (Kiralık)
Hasan Kılıç - Denizlispor (Kiralık)
Souleymane Doukara - Antalyaspor
Koray Altınay - Çaykur Rizespor
Josue - ?
KAYSERİSPOR
-Gelenler-
William de Amorim - FCS Bükreş
Artem Kravets - Dinamo Kiev
-Gidenler-
Ömer Kandemir - Adana Demirspor (Kiralık)
Canberk Aydın - Denizlispor (Kiralık)
Ali Ahamada - ?
Landry N\'Guemo - ?
Miladin Stevanovic - ?
BURSASPOR
-Gelenler-
Abdullahi Shehu - Anorthosis
Moussa Sow - Al-Ahli (Kiralık)
Gheorghe Grozav - Kardemir Karabükspor
Alper Ademoğlu - Schalke 04 II
John Bostock - Lens
-Gidenler-
Bilal Kısa - Teleset Mobilya Akhisarspor
Kofi Amoako Atta - Akın Çorap Giresunspor (Kiralık)
Deniz Yılmaz - Gençlerbirliği
İsmail Can Çavuşluk - Tire 1922 (Kiralık)
İsmail Konuk - Gazişehir Gaziantep
Ozan Kökçü - Waalwijk (Kiralık)
Furkan Özçal - ?
DEMİR GRUP SİVASSPOR
-Gelenler-
Robinho - Atletico MG
Henri Saivet - Newcastle
Paul Papp - Kardemir Karabükspor
-Gidenler-
Cem Özdemir - Kardemir Karabükspor (Kiralık)
Jeronimo Barrales - Gimnasia
Ergin Keleş - Kardemir Karabükspor
Galip Güzel - Çaykur Rizespor
Leandrinho - Kardemir Karabükspor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
-Gelenler-
Gilberto - Sao Paulo
Mustafa Eskihellac - Düzyurt
İsmail Öztürk - Çanakkale Dardanelspor
Berk Yılmaz - Elazığspor
Gökhan Akkan - Mersin İdmanyurdu
Doria - Marsilya (Kiralık)
-Gidenler-
Ferhat Canlı - Amed Sportif (Kiralık)
Yalçın Ayhan - Osmanlıspor
Murat Akça - Elazığspor (Kiralık)
Turgut Doğan Şahin - Çaykur Rizespor
GÖZTEPE
-Gelenler-
Andre Poko - Kardemir Karabükspor
Demba Ba- Shangai Shenhua
Kerem Atakan Kesgin - Bucaspor
İbrahim Çağrı Oğuz - Altınordu (Kiralık)
Wallace Reis - Gremio
-Gidenler-
Adis Jahovic - Atiker Konyaspor
Price Segbefia - Gazişahir Gaziantep
Emre Can Coşkun - Adanaspor (Kiralık)