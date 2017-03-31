Türkiye 2016'da yüzde 2,9 büyüdü

Türkiye ekonomisi, 2016 yılında yüzde 2,9 büyüme kaydetti. Geçen yılın son üç aylık döneminde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi ise piyasa beklentilerinin oldukça üzerine çıkarak yıllık bazda yüzde 3,5'e ulaştı.

Reuters haber ajansının piyasa uzmanlarına sorarak hazırladığı ankette dördüncü çeyrek büyüme beklentisi yüzde 2,2'ydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde, üçüncü çeyrekte yaşanan daralma ise yıllık bazda yüzde 1,8'den yüzde 1,3'e revize edildi.

Yılın son çeyreğinde büyümenin en önemli itici gücü iç talepteki canlanma oldu.

Hane halkının tüketimi son çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,7 artarken, devletin tüketim harcamaları sadece yüzde 0,8 büyüdü.

Ancak 2016 genelinde büyümenin en önemli unsuru devlet harcamaları oldu. Tüm yılın büyüme verisi incelendiğinde devletin tüketim harcamaları yüzde 7,3 artış kaydederken, iç talepteki 2016 büyümesi yüzde 2,3'te kaldı.

İthalat - ihracat dengesindeyse, ithalat kalemi ön plandaydı. Son çeyrekte ithalat büyümesi milli gelir büyümesine yaklaşarak yüzde 3,3 olurken, ihracat büyümesi yüzde 2,3'te kaldı.

2016'nın tamamına bakıldığındaysa ihracatta yüzde 2 daralma, ithalatta ise yüzde 3,9 büyüme kaydedildi.

A Haber'e konuşan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin iki çeyrek üst üste daralarak teknik resesyona girmemesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek, paylaştığı Twitter mesajlarında da "Teröre, hain darbe girişimine, jeopolitik gerginliklere rağmen %2.9 çok iyi!" dedi.

Türkiye'nin büyüme performansını değerlendiren Londra merkezli BlueBay Capital yatırım danışmanlığı şirketinden Tim Ash, verinin beklentilerin üzerinde gelmesinin üç haftadan kısa bir süre sonra referanduma gidecek olan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini söyledi.

Ancak Ash, işsizlik oranının yükseldiğine dikkat çekerek "Erdoğan ilk kez istihdam piyasası bu kadar sıkıntılıyken sandığa gidiyor" yorumunu yaptı.

İşsizlik Aralık 2016'da yüzde 12,7'ye yükselerek son 6 yılın zirvesine yükselmişti.

Mehmet Şimşek ise 2016'da 600 bin kişilik istihdam yaratıldığını belirtse de "Yeterli değil, çok çalışacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de işsizliğin yılın sonlarına doğru tekrar tek haneye ineceğini öngördü.