Türkiye 2013'e merhaba dedi

Tüm dünyada ve Türkiye'de yeni yıl heyecanı yaşanırken 2013 coşkusu farklı manzaralara sahne oluyor.

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda düzenleme çalışmaları nedeniyle bu yıl yılbaşı kutlaması yapılmayacağı açıklanmıştı, ancak vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren Tünel-İstiklal Caddesi-Taksim Meydanı bölgesinde yeni yılı büyük bir çoşkuyla kutladı.

Çeşitli müzik ve gösteri gruplarının sokak performansı sergilediği Tünel Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca, özellikle ateşle gösteri yapan gruplar yoğun ilgi gördü.

Özellikle taciz, kapkaç, yankesicilik gibi suçların önüne geçmek için güven timleri seyyar satıcı, Noel Baba, ayakkabı boyacısı ve Milli Piyango bileti satıcısı kılığında, yeni yıla huzurlu bir şekilde girilmesi için bölgede görev aldı.

Nişantaşı'nda da vatandaşlar akşamın ilk saatlerinden itibaren 4 metre eninde, 300 metre uzunluğunda kırmızı halı ile kaplanan Abdi İpekçi Caddesi'ni doldurdu.

Mobil MOBESE Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşının kutlanacağı alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale için Taksim'deki Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi kurdu.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde suçluların tespit edilmesi amacıyla da bölgedeki güvenlik kameralarına 120 kamera takviyesi yapıldı.

İstanbul genelindeki 4 bin 988 kameranın ve yılbaşının kutlanacağı alanların takip edileceği merkezden gelişmelere anında müdahale edilecek.

Bu merkezdeki monitörlerden, görevliler canlı olarak takip ettiği olası gelişmeleri tespit ettikten sonra diğer ekranda görünen en yakın ekibi tespit edip, telsiz aracılığıyla bu ekipleri harekete geçirecek.

Başkentliler Kızılay'da buluştu

Ankara'da yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar Kızılay ve çevresinde bir araya gelerek eğlendi.

Yurtta yeni yıl coykusu

Zonguldak'ta bir kişi 11 derece deniz suyu sıcaklığı bulunan Karadeniz'e girerek yılbaşını kutlarken Denizli'de bir genç, 2012'nin son saatlerinde kız arkadaşına sürpriz evlenme evlenme teklifinde bulundu.

Yeni yılı Uludağ'da karşılayan Rus turistler ise 2013'e Türkiye'den 2 saat önce ülkeleriyle birlikte girdi.