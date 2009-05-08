Türkiye, 2007'de 136 ülkeye insani yardım yaptı

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı Musa Kulaklıkaya, Türkiye'nin 2007 yılında 136 ülkeye insani yardım yaptığını belirtti.



Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Tarafından düzenlenen, "Türkiye'nin Kalkınma Yardımları ve TİKA" konulu konferansa katılan Kulaklıkaya, TİKA'nın 20 ülkede 23 temsilciliği bulunduğunu ve 2007 yılında 136 ülkeye insani yardım yapıldığını bildirdi.



Başkan Kulaklıkaya, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresinin uyguladığı yardım çalışmalarının herkesi yakından ilgilendiren birçok boyutu olduğunu, bu yardımların bir tarafıyla refahı, diğer tarafıyla insanca yaşamayı ifade ettiğini söyledi.



Kulaklıkaya, şu bilgileri verdi:

"Dünya üzerinde uygulanan kalkınma yardımlarına bakacak olursak bu konuda önemli bir kuruluş olan OECD ülkelerince 2007 yılında siyasal, ekonomik ve insani açıdan uygun görülen bölgelere eğitim, sağlık, su, barınma gibi konularda yardımlar yapılmıştır. Dünya üzerinde başta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya olmak üzere birçok ülke, Irak, Afganistan, Sudan, Kolombiya, Mısır, Etiyopya gibi gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere kalkınma yardımında bulunmaktadır."



Başkan Musa Kulaklıkaya, ayrıca Türkiye'nin yaptığı örnek projeler arasında Afganistan'ın yeniden imarının sağlanması, sürgünden dönen Kırım Tatarlarından 1000 aileye konut edindirilmesi, restorasyon, konservasyon uygulamalarının ve kalkınma yardımı sağlanan bazı ülkelerde "Türkoloji Projesi" çerçevesinde açılan ve desteklenen Türkoloji Bölümü ve Türk Dili eğitimi verildiğini anlattı.

