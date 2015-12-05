Türkiye 2 saat 45 dakika ayırıyor, televizyon izlemek en önemli sosyal faaliyet

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı Zaman Kullanım Araştırması’na göre son bir yıl içerisinde gün içinde en fazla zaman ayırılan faaliyet 8 saat 48 dakika ile uyku oldu. Araştırmaya göre televizyon izlemek, en fazla yapılan sosyal faaliyet. Bu süre, araştırmanın ilk kez yapıldığı 2006 yılında 8 saat 38 dakika olarak belirlenmişti.

Zaman Kullanım Araştırması 2006 yılından sonra ilk kez tekrar bu yıl yapıldı. Yetişkinler için uyku süresi uzmanlar tarafından genelde 6-8 saat civarında tavsiye ediliyor.

Araştırmaya göre, ortalama olarak kadınlar erkeklerden 4 dakika daha fazla uyuyor. Ayrıca hafta sonları uykuya ayrılan süre 9 saat 20 dakika çıkıyor.

En çok yapılan sosyal faaliyet ise televizyon izlemek. Türkiye yemek yemeye günde 2 saat 45 dakika ayırıyor.

TÜİK’in araştırmasına göre yüzde 94,6 ile televizyon izlemek en fazla yapılan sosyal faaliyet olarak gösterildi.

Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka sonuç ise çalışan kadınların aile bakımına 5 kat daha fazla zaman ayırdığı. Çalışan kadınlar bunun için 3 buçuk saat ayırırken, erkekler 46 dakika ayırıyor.

TÜİK araştırmasına göre gönüllü işler ve toplantılara ayrılan zamanın gelir grubu arttıkça azalıyor. Geliri en fazla 1.080 TL olan hane halkı üyesi fertlerin, gönüllü işler ve toplantılara ayırdığı süre 56 dakika. Bu süre geliri 3.181 TL ve üzeri gelire sahip hane halkları için 27 dakika oldu.

Sosyal medyada vakit geçirme oranı yüzde 33,9

Sosyal medyada vakit geçirme oranı yüzde 33,9 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 41,7, kadınlarda ise yüzde 26,2. Fertlerin bir günde spora ayırdıkları ortalama süre 11 dakika oldu.

Fertlerin günde en az zaman ayırdıkları faaliyet, 10 ve daha yukarı yaştaki fertler için 11 dakika ile spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar spor faaliyetlerine günde ortalama 6 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spordan sonra en az zamanın ayrıldığı faaliyetlerin, 21 dakika ile hobiler ve oyunlar, 43 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar ve 46 dakika ile eğitim olduğu görüldü.