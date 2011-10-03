-Türkiye 2. madalyasını aldı ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan Türk Milli Takımı, şampiyona tarihinin 2. madalyasını elde etti. İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği, toplam 16 ülke takımının mücadele ettiği ve 9 gün süren şampiyona, Sırbistan'ın şampiyonluğuyla sona erdi. 2003 yılında gümüş madalya kazanan A Milli Takım, son dünya şampiyonu Rusya ile son iki yılın Avrupa şampiyonu İtalya'ya göz açtırmadı ve şampiyonadaki performansıyla, gelecek yıl İstanbul'da yapılacak olimpiyat elemeleri öncesi umut vadetti. -Hırvatistan yenilgisi şok yarattı- Türkiye, İtalya'nın Monza kentinde yapılan B Grubu maçlarında ilk olarak Azerbaycan'1 3-1 yendi. Grubun 2. maçında Hırvatistan karşısında 3-0'lık skorla hiç beklenmedik bir yenilgi alan ve adeta şok etkisi yaratan A Milli Takım, play-off'lara yükselme şansını zora soktu. Türkiye, grubun son maçında İtalya ile karşılaştı. 2007 ve 2009 yıllarının şampiyonu, 2001 ve 2005 yıllarının gümüş, 1991 ve 1993'ün ise bronz madalyalı ekibi, Avrupa şampiyonası tarihinde toplam 6 madalyası bulunan İtalya karşısında müthiş bir mücadele sergileyen ve 3-2 galip gelen A Milliler, bu galibiyetle grup ikincisi olarak tur atladı. -Rusya göz korkuttu- Brezilyalı antrenör Marco Motta yönetimindeki A Milli Takım, play-off turunda karşılaştığı İspanya'yı 3-0'lık skorla çok rahat geçerken çeyrek finalde Türkiye'nin, son dünya şampiyonu Rusya ile eşleşmesi herkesin gözünü korkuttu. Bu zorlu maçı 3-0 kazanarak büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 2. kez Avrupa şampiyonası yarı finaline yükselme başarısını gösterdi. -Türkiye, Sırbistan'dan rövanşı alamadı- Türkiye, yarı finalde Sırbistan ile eşleşti. Bu yıl İstanbul'da yapılan Avrupa Ligi final maçında, Sırbistan'a 3-0 yenilerek kupayı kaptıran A Milli Takım'da, teknik kadro ve oyuncular, bu maçın rövanşı olarak gördükleri karşılaşmayı kazanmayı çok isteseler de sahadan 3-2 mağlup ayrıldılar. Büyük üzüntü yaratan bu sonucun ardından hem fiziken hem manen yorgun düşen ay-yıldızlı ekip, final oynama şansını bir sonraki şampiyonaya bıraktı. A Milli Takım, finali kaçırmanın moral bozukluğuyla İtalya ile bu kez bronz madalya maçında mücadele etti. 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Türk Milli Takımı, böylece tarihinde 10. kez katıldığı şampiyonada ilk üçüncülüğünü ve 2. madalyasının elde etmiş oldu. -Türkiye'nin Avrupa'daki yükselişi sürdü- 2007'de Belçika'da yapılan şampiyonayı 10. ve 2009 yılında Polonya'da yapılan şampiyonayı 5. sırada tamamlayan Türkiye, bu yıl 3. olarak yükselişini sürdürdü. A Milli Takım, 2013'te yapılacak Avrupa Şampiyonası Finallerine de doğrudan katılma hakkı elde etmiş oldu. Marco Motta yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosunda Esra Gümüş, Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Darnel, Özge Çemberci, Eda Erdem, Gözde Sonsırma, Büşra Cansu, Asuman Karakoyun, Bahar Toksoy, Güldeniz Önal, Gizem Güreşen, Polen Uslupehlivan, Neriman Özsoy ve Ergül Avcı yer aldı. -Neslihan Darnel, skorerliği kaptırmadı- Şampiyona sonrasında Türk Milli Takımı'nın iki oyuncusu ödül aldı. Orta oyuncu Bahar Toksoy, en iyi servis atan oyuncu ödülünü alırken, ''demir yumruk'' lakaplı Neslihan Darnel, en skorer oyuncu ödülünü kimseye kaptırmadı.