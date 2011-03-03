-TÜRKİYE 12 HAZİRAN'DA SANDIK BAŞINDA TBMM (A.A) - 03.03.2011 - Milletvekili genel seçimlerinin 12 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulunda oybirliğiyle kabul edildi. Önerge üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra yapılan oylamaya katılan 361 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edildi. Milletvekilleri seçim kararını alkışlarla karşıladılar. Birleşimi yönetin TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil ise sonuçların hayırlı olmasını diledi. Karara göre, TBMM'nin 24. Dönem üyelerinin belirleneceği milletvekili genel seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak. Anayasa, TBMM genel seçimlerinden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının çekilmesi kuralını getiriyor. Buna göre, seçim kararının Resmi Gazete'de yayım tarihinden başlayarak 5 gün içinde bu bakanlıklara, Başbakan tarafından, TBMM içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanacak. Daha sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilgili mevzuat uyarınca seçim takvimini başlatacak. YSK tarafından belirlenen takvim ve kurallar çerçevesinde yürütülecek seçim sürecinin ardından, seçmenler 12 Haziran 2011 tarihinde sandık başına gidecek. Seçimlerde 24. Dönem TBMM'de görev alacak 550 milletvekili belirlenecek. -SEÇİM SONUÇLARININ İLANI- TBMM İçtüzüğü uyarınca, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından TRT kanallarında ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00'de TBMM Genel Kurulu çağrısız toplanacak. Bu birleşimde, önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılacak. Birleşime en yaşlı üye başkanlık edecek, en genç 2 milletvekili de katip üye olarak görev yapacak. Yemin töreninden sonra, Meclis Başkanı seçimi için çalışmalara 5 gün ara verilecek. Bu 5 günlük arada Meclis Başkanı adayları belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapılacak. Gizli yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki, üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Meclis Başkanı seçiminden sonra siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek, başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacak. TBMM Başkanlık Divanının oluşmasından sonra Meclis'te 61. Hükümet'in kuruluş ve güvenoyu süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa gereği bir milletvekilini (teamüllere göre seçimde çoğunluğu sağlayan partinin liderini) Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti'ni kurmakla görevlendirecek. Yeni Bakanlar Kurulunun programı, hükümetin kuruluş tarihinden itibaren en geç 1 hafta sonra TBMM'de okunacak. Bunun üzerinden iki tam gün geçtikten sonra program üzerinde görüşme açılacak; görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak. Öte yandan, 24. Dönem TBMM'de görev alacak milletvekilleri, partilerinin grup başkanvekillerini ve TBMM komisyonlarında görev alacak arkadaşlarını da seçecekler.