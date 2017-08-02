Türkiye 100 kişi olsaydı...

• 100 kişiden 5’inin halen okuma yazma bilmediğini,

• Kadınların sadece beşte birinin çalıştığını,

• Evlilerin yarısından çoğunun görücü usulü evlendiğini,

• Nüfusun dörtte üçünün akıllı telefon sahibi olduğunu,

• 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57’sinin herhangi bir işte çalışmadığını Biliyor muydunuz?

KONDA Araştırma Şirketi Türkiye toplumuna ilişkin temel sayısal verileri 6 dakikalık bir grafik animasyon filminde bir araya topladı. Filmde, eğitimden, medeni duruma, kredi kartı sahipliğinden, etnik kimlik dağılımına, çalışma oranlarından kadınların örtünme durumuna, gelir seviyesinden, göç durumuna kadar elliye yakın farklı veri aracılığıyla 56 milyonluk yetişkin nüfusa dair genel toplumsal bir tablo ortaya çıkartılıyor.

Gösterimde kullanılan verilerin tümü KONDA’nın 7 yıldır devam eden KONDA Barometresi Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Dizisi ve KONDA Veri Ambarı’ndan üretildi.

KONDA 16 Nisan Halkoylamasından bu yana seçmen tercihlerinin ardındaki dürtüleri, umutları, beklentileri, kaygıları anlamaya çalışan beş ayrı çalışmanın raporlarını da interner sitesi üzerinden paylaşıma açtı.[1]