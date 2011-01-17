-TÜRKİYE 10 MAYISTAKİ İLK YARI FİNALDE YARIŞACAK DÜSSELDORF (A.A) - 17.01.2010 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde 10-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 56. Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda Türkiye, final için yapılacak elemelerde 10 Mayıstaki ilk yarı finalde yarışacak. Türkiye'yi Yüksek Sadakat grubunun temsil edeceği 56. Eurovizyon Şarkı Yarışması için bugün, finalin düzenleneceği Düsseldorf kentinde kura çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi. Bu yıl toplam 43 ülkenin katılacağı Eurovizyon Şarkı Yarışması'nın kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye, 10 Mayıs'taki ilk yarı final gününde Arnavutluk, Finlandiya, Ermenistan, İsviçre, Norveç, Gürcistan, Rusya, Polonya, Sırbistan, Hırvatistan, Azerbaycan, Litvanya, Macaristan, Malta, San Marino, İzlanda, Portekiz ve Yunanistan ile birlikte yarışacak. 12 Mayıs'ta düzenlenecek olan ikinci yarı final gününde de Hollanda, Bosna-Hersek, Ukrayna, Kıbrıs Rum kesimi, Avusturya, İsveç, Belçika, Slovakya, Moldovya, İsrail, Makedonya, Danimarka, Beyaz Rusya, Letonya, Bulgaristan, Estonya, Romanya, Slovenya ve İrlanda final için yarışacak. 56. Eurovizyon Şarkı Yarışması'na uzun yıllar katılmayan İtalya, Avusturya ve San Marino'nun bu yıl tekrar yarışmaya katılacağı açıklandı. Yapılacak yarı finallerden sonra toplam 25 ülke finalde birincilik için mücadele edecek. Ayrıca bugünkü törende Norveç'in başkenti Oslo'dan gelen bir heyet, Eurovizyon Şarkı Yarışması'nın sembolik anahtarını Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Elbers'e teslim etti. Elbers, Eurovizyon Şarkı Yarışması'nın Almanya'da ve özellikle Düsseldorf'ta düzenlenecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. Kura çekimini Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Fırat Sunel de izledi. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'nin doğrudan katılacağı finaller 14 Mayıs'ta Düsseldorf Arena'da yapılacak. Final biletlerinin tamamen tükendiği ve yarı final biletlerinin yarın satışa çıkacağı bildirildi.