-TÜRKİYE, 10. KEZ DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Edirne'deki Selimiye Camii ve Külliyesi'ni ''Dünya Mirası Listesi''ne dahil etti. Paris'te yapılan UNESCO Dünya Mirası Komitesinin bugünkü oturumunda, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nin, ''Dünya Mirası Listesi''ne girmek için gerekli bütün özelliklere sahip ve koruma durumuyla ilgili olarak alınmış olan önlemlerin de yerinde olduğu belirtildi. Bugün listeye, Mimar Sinan'ın inşa ettiği Selimiye Camii ve Külliyesi'nin yanı sıra dünyadan 5 yeni bölge de dahil edildi. Türkiye'nin başvuruları sonucunda Dünya Kültür Mirası Listesine 1982 yılından bu yana İstanbul'un Tarihi Alanları, Safranbolu Şehri (Karabük), Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti (Çorum), Nemrut Dağı (Adıyaman-Kahta), Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla), Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas), Truva Antik Kenti (Çanakkale), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) alınmıştı. Öte yandan, Türkiye'nin, UNESCO Dünya Miras ''Geçici Listesinde'' yer alan varlıkları şöyle: ''Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis), Alahan Manastırı (Mersin), Alanya (Antalya), Afrodisias Antik Kenti (Aydın), Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri (Bursa), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Diyarbakır Kalesi ve Surları (Diyarbakır), Edirne Selimiye Cami (Edirne), Efes (İzmir), Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa), İshakpaşa Sarayı (Ağrı), Karain Mağarası (Antalya), Konya Selçuklu Başkenti (Konya), Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla), Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin), Perge Antik Kenti (Antalya), Sagalassos Antik Kenti (Burdur), Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı, St. Nicholas Kilisesi (Antalya), St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin), Sümela Manastırı (Trabzon), Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya), Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay), Bergama (İzmir), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) ve Kekova (Antalya).''