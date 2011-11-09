Türkiye 10 gün boyunca donacak!

T24



Bölge bölge hava durumu



Ilık geçen bayramın ardından Kafkasya üzerinde güçlenen soğuklar Türkiye'ye inecek.Yarın Marmara ve Karadeniz'de hava 6-7 derece soğuyacak, cuma günü Sivas'tan, Erzurum ve deprem bölgesine kadar kar yağışı geliyor.Sıcaklıklar cuma günü Ege ve Akdeniz de dahil Türkiye’nin tamamında kış değerlerine inecek.Soğuk havanın merkezi pazartesi günü batıya kayacak. Trakya’da kar yağışı görülecek. Kıyı Ege dahi 10 derecenin altına inecek. Soğuk hava uzun süre etkili olacak ve Kasım'ın 20'sine kadar sıcaklıklarda artış olmayacak.İstanbul yarından itibaren soğuyacak, bulutlar artacak ve hafif yağış bırakacak. Sıcaklık yarın 12 derece olurken, cumadan itibaren 10 derecenin altına inecek; pazar 7 dereceye kadar gerileyecek. Pazar akşamı rüzgarın da kuvveti artacağından, kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde sulu kar görülme olasılığı var.Ankara yarın bulutlanacak, sıcaklık 12 derece olacak. İzmir'de yarın son ılık gün, cumadan itibaren hava uzun bir süre soğuk olacak.Marmara'da yarın sıcaklık 6, hafta sonu 5 derece düşecek ve hafif seviyede yağış başlayacak. Pazar günü Trakya'ya kar yağışı gelecek.İç Anadolu yarın bulutlanacak, hissedilir soğuma ise cuma günü başlayacak ve Yozgat, Sivas dolaylarında kar başlayacak.Ege'de yarın pastırma yazının son günü. Cumadan itibaren Ege uzun bir süre soğuk, kıyılarda fırtına olacak.Akdeniz'de ise sıcak havanın son 2 günü. Cumadan itibaren Adana, Kahramanmaraş arasında yağmur başlayacak, hafta sonu hava soğuyor.Güneydoğu yarın açık ama ayaz var. Cuma ve cumartesi yağış geliyor.Doğu Anadolu'da da kuvvetli ayaz var. Bu gece Erzurum -9, Van -4 derece. Cuma akşamı ve gecesi Erzurum'dan itibaren deprem bölgesine kadar kar yağışı geliyor.Yarın ilk Karadeniz soğuyacak, sıcaklık 7 derece düşecek. Yağışlar Samsun-Rize arasına kuvvetli yağacak. Bolu’da yağış hafif ama akşam kara dönecek.