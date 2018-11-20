Türkiye - Ukrayna karşılaşmasında 11'ler belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'nin Ukrayna\'yı konuk edeceği özel maçta iki ülkenin 11\'leri belli oldu.

Türkiye hazırlık karşılaşmasında Ukrayna ile karşılaşacak. Saat 20:30\'da Antalya Stadyumu\'nda oynanacak mücadelede Kosova Futbol Federasyonu\'ndan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza\'nın yardımcılıklarını ise Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:

TÜRKİYE: Sinan Bolat - Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal

UKRAYNA: Lunin, Karavaev, Mikolenko, Matviyenko, Plastun, Zinchenko, Makarenko, Shaparenko, Tsygankov, Konoplyanka, Kovalenko