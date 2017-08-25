Türkiye - Ukrayna: 79-55

İSTANBUL, (DHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Ukrayna\'yı 79-55\'lik skorla mağlup etti.

A Milli Takım, mücadeleye Kenan Sipahi, Sinan Güler, Cedi Osman, Barış Hersek ve Semih Erden beşiyle başladı. Oyuna tempolu başlayan ve rakibini de top kayıplarına zorlayan milliler, 5. dakikada Cedi Osman\'ın smacıyla skoru 13-2\'ye getirdi. Mola alan Ukrayna, aranın ardından Ihor Zaytsev\'in pota altı tipiyle ilk sayılarını bulsa da milliler Semih\'in de devreye girmesiyle üstünlüğünü korudu.

İlk periyotu 21-10 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte de Furkan Korkmaz ile hücumları değerlendirdi. Maksym Korniienko\'nun smacı ve Viacheslav Kravtsov\'un da turnikesiyle basket bulan Ukrayna karşısında etkili oyununu sürdüren Ay-yıldızlılar, devre sonunda soyunma odasına 40-37 üstün gitti.

Mücadelenin üçüncü periyodunda özellikle boyalı alanda Sertaç Şanlı\'nın skorer oyunuyla etkili olan Türkiye, rakibinin de top kayıplarını iyi değerlendirerek 27. dakikada durumu 56-33\'e getirdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine 22 sayı farkla 58-36 üstün giren milliler, mücadelenin final periyotunda da etkili oyununu sürdürdü. Türkiye, 34. dakikasına 63-42 üstün girdiği mücadeleden 79-55 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO\'su Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

1.PERİYOT: 21-10

2.PERİYOT: 19-17

3.PERİYOT: 18- 9

4.PERİYOT: 21-19