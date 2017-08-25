T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye - Ukrayna: 79-55

İSTANBUL, (DHA) A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Ukrayna'yı 79-55'lik skorla mağlup etti

25 Ağustos 2017 00:55

İSTANBUL, (DHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Ukrayna\'yı 79-55\'lik skorla mağlup etti.
A Milli Takım, mücadeleye Kenan Sipahi, Sinan Güler, Cedi Osman, Barış Hersek ve Semih Erden beşiyle başladı. Oyuna tempolu başlayan ve rakibini de top kayıplarına zorlayan milliler, 5. dakikada Cedi Osman\'ın smacıyla skoru 13-2\'ye getirdi. Mola alan Ukrayna, aranın ardından Ihor Zaytsev\'in pota altı tipiyle ilk sayılarını bulsa da milliler Semih\'in de devreye girmesiyle üstünlüğünü korudu. 
İlk periyotu 21-10 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte de Furkan Korkmaz ile hücumları değerlendirdi. Maksym Korniienko\'nun smacı ve Viacheslav Kravtsov\'un da turnikesiyle basket bulan Ukrayna karşısında etkili oyununu sürdüren Ay-yıldızlılar, devre sonunda soyunma odasına 40-37 üstün gitti.
Mücadelenin üçüncü periyodunda özellikle boyalı alanda Sertaç Şanlı\'nın skorer oyunuyla etkili olan Türkiye, rakibinin de top kayıplarını iyi değerlendirerek 27. dakikada durumu 56-33\'e getirdi. 
Karşılaşmanın dördüncü çeyreğine 22 sayı farkla 58-36 üstün giren milliler, mücadelenin final periyotunda da etkili oyununu sürdürdü. Türkiye, 34. dakikasına 63-42 üstün girdiği mücadeleden 79-55 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO\'su Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.
1.PERİYOT: 21-10
2.PERİYOT: 19-17
3.PERİYOT: 18- 9
4.PERİYOT: 21-19

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA A Milli Erkek Basketbol TakımıSporEtkinlik SalonuUkraynaMilli TakımKenan Sipahi Sinan Güler Cedi Osman Barış HersekSemih ErdenOyunaCedi OsmanMolaIhor ZaytsevSemihTürkiyeFurkan KorkmazMaksym KorniienkoViacheslav

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24