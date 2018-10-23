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Dünya

Türkiye - Rusya vize görüşmeleri 1 Kasım'da Moskova'da

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Departmanı Başkanı İvan Volınkin, Rusya ve Türkiye’nin vize rejiminin kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmelerinin 1 Kasım’da gerçekleşeceğini açıkladı

23 Ekim 2018 15:31

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Departmanı Başkanı İvan Volınkin, Rusya ve Türkiye’nin vize rejiminin kolaylaştırılmasına ilişkin görüşmelerinin 1 Kasım’da gerçekleşeceğini açıkladı.
Volınkin Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, \"Türkiye ile vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmeler, 1 Kasım tarihinde Moskova’da gerçekleşecek. Tüm konsolosluk konularını görüşeceğiz\" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, belirli vatandaş kategorileri için karşılıklı olarak vize rejiminin kolaylaştırılmasını ilgilendiren görüşmeler mekanizmasının oluşturulması konusunda Ağustos ayında anlaştılar.

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