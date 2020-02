Türkiye - Rusya maçının ardından

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR /TRABZON (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımının Rusya\'ya 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından gelecek için bu ekibin üzerinde duracağını söyledi.

Lucescu, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: \"Yeni bir ekip kuruyoruz ve bu kolay değil. Rusya ekibi 90\'ar dakika oynamış, 6 hafta lig geçirmiş ekibin oyuncuları. Bizim için Serdar, Çağlar ve Okay sezonun ilk maçını yaptılar. Rusya takımı toplamda bizden 6 kilometre fazla koştu. Tabii rakipteki fizik avantajı, ikili mücadeleleri kazanma ve taktik olarak daha üstün olma imkanı sağlıyor. Bakarsanız bizim oyuncular kendi kulüplerinde oynamıyor. 2-3-4 günde rekabet edebilecek seviyeye getirebilecek oyuncu grubunu hazırlamak kolay değil. Umut ediyorum bu güzel yapmış oldukları transferlerden sonra kendi kulüplerinde oynayacaklar. Biz de onların oynamaları sayesinde rekabetli takım kurmuş oluruz. İkinci yarıdaki oyunlarından dolayı ekibimi tebrik ediyorum. 4-5 pozisyon vardı. Biraz aceleci olmasak, kolay top kaybetmesek goller atabilirdik. Kalecileri Zenit\'te benim öğrencimdi, bugün harika bir maç çıkardı. Biz de inanılmaz 2 tane hata yaptık. İlk golde Şener itildi ama bu da tecrübedir tabii. İkinci golde de hakikaten aptalca bir gol yedik. Gelecek için ısrarla bu ekibin üzerinde duracağım. Çok fazla da oyuncu yok zaten. Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası\'nın elemelerini kazanabilecek bir ekip yaratabilmek. Bakarsınız sadece Türkiye sezonun başında Eylül ayında iki maç yapıyor ve şimdi üç gün sonra bir maç daha yapacağız. Rusya Ekim\'de kendi evinde turnuvaya başlıyor. Biz gruptaki tarihlere baktığınız zaman çok da favori olarak durmuyoruz. İkinci yarıdaki oyunumuzun tamamını üç gün sonra yapacağımız maçta tekrar etmek istiyoruz. Buradan daha yukarı seviyeye çıkmak istiyoruz. Önemli olan oyun futbolumuzun seviyesini yükseltmek. Defansta genç oyuncularımız var, bu da çok önemli tabii. Bakacağız.\"

\"GENÇLERİ GÖRMEK İSTİYORUM\"

Lucescu, oyunda lider arayışı içinde olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine ise \"Benim oyunuma bakarsınız doğru, haklısınız. Yusuf\'u denemek istedim. Trabzonspor\'da oynarken Galatasaray\'a karşı kazanmış olduğu bir zaferi vardı. Sahayı biliyordu. Oğuzhan\'ın değerini çok iyi biliyorum, anlatmaya gerek yok. Arkadan gelen gençleri de görmek istiyorum doğal olarak. Böyle bir karar almıştım\" ifadesini kullandı.

CHERCHESOV: \"DOĞRU YOLDAYIZ, MUTLU GİDİYORUZ\"

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"En zorlandığımız anlar 85\'inci dakikadan sonraki anlardı. O anlarda baskıyı biraz kabullendik ama fakat daha sonra tabii ki tecrübe ve futbolcularımızın birbirlerine olan yakınlığı ve bağlarıyla beraber atakları çözdük. Bu ekip gün geçtikçe, daha çok maç oynadıkça kalitesini ortaya koyacaktır. Özellikle 3 oyuncunun aynı anda topa çıkışı, orta alanda karşılamayı yapmayışı bize golü yedirdi. Türkiye çok iyi bir takım, çok diri. Oyunun geneli sert mücadelelerle geçti. Burada çok iyi ağırlandık, karşılandık. Giderken de mutlu bir şekilde gidiyoruz.\"

\"BU YOLDA DEVAM EDECEĞİZ\"

Kendi takımının başarısı ve seviyesinin yükselmesi için elinden geleni yapacağını ifade eden Çerçesov, \"Biz ne istediğimizi, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için şu an başlangıçtayız. Bütün kategorilerde bunu takip ederek Rus Milli Takımı\'nı daha yukarılara çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası\'nda dereceye girmemiz Rusya halkında pozitif enerji yarattı. Bunun farkındayız. Şimdi yeni uzun soluklu bir turnuvaya başlıyoruz. Bu turnuvada bizim için önemli olan iyi dereceler alarak ileriye doğru devam etmek. Şu an doğru yoldayız, bu yolda devam edeceğiz\" diyerek açıklamalarını tamamladı.

