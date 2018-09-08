Türkiye - Rusya: 1-2

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)

STAT: Şenol Güneş Kompleksi

HAKEMLER: Artur Dias (xx), Rui Tavares (xx), Paulo Soares (xx) (Portekiz)

TÜRKİYE: Serkan (xx) - Şener (x), Serdar Aziz (xxx) (Dk. 46 Kaan Ayhan x), Çağlar (xx), Hasan Ali (x) - Mehmet Topal (x) (Dk. 71 Yunus x), Okay (xx)- Cengiz (xx), Yusuf Yazıcı (x) (Dk. 56 Oğuzhan xx), Hakan Çalhanoğlu (xx) - Cenk (x)

RUSYA: Lunev (xx) - Fernandes (xxx), Neustadter (xxx), Dzhikiya (xx), Kudryashov (xxx) (Dk. 83 Rausch x) - Zobnin (xxx), Gazinski (xxx), Erokhin (xxx) - Kuzyaev (xxx) (Dk. 73 Mogilevets xx), Cherysev (xxx) (Dk. 79 Lonov x) - Dzyuba (xxx)

GOLLER: Dk. 41 Serdar Aziz (Türkiye) - Dk. 13 Cheryshev, Dk. 49 Dzyuba (Rusya)

SARI KARTLAR: Şener (Türkiye) - Kudryashov, Dzyuba (Rusya)

UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup ilk maçında Türkiye, Şenol Güneş Kompleksi\'nde ağırladığı Rusya\'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller 13\'üncü dakikada Cheryshev ile 49\'uncu dakikada Dzyuba\'dan gelirken, millilerin tek golünü ise 41\'inci dakikada Serdar Aziz kaydetti.

12\'nci dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda Kuzyaev\'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Gazinski kafayla kaleye gönderdi ancak Serkan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

13\'üncü dakikada Fernandes\'in sağdan ortasında Kuzyaev\'in kafa ile arkaya aşırttığı topu savunmada Şener uzaklaştırmak istedi ancak Cheryshev, önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla Serkan\'ın yanından ağlara gönderdi: 0-1.

25\'inci dakikada Erokhin\'in sağ kanattan penaltı noktasına çıkardığı topu Kuzyaev bekletmeden kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

27\'nci dakikada Yusuf Yazıcı\'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

40\'ıncı dakikada Fernandes\'in pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Kuzyaev, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, top yandan auta çıktı.

41\'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu\'nun sağdan ceza sahasına ortaladığı topu savunmada Dzhikiya uzaklaştırmak istedi ancak kısa düşen topu Serdar ceza sahası yayının üzerinden bekletmeden kaleye gönderdi, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

49\'uncu dakikada Gazinski\'nin aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Dzyuba bekletmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Savunma oyuncuları ofsayt itirazında bulunsa da hakem Artur Dias\'ın kararı değişmedi ve karşılaşmada Rusya yeniden öne geçti: 1-2.

66\'ncı dakikada ceza yayının önünden Oğuzhan sol kanattan bindiren Hakan Çalhanoğlu\'na topu aktardı, onun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lunev\'in kucağında kaldı.

71\'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu\'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Okay Yokuşlu\'nun altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta gitti.

80\'inci dakikadan orta saha sağ çizgisinden aldığı topla ceza sahası yayına kadar ilerleyen Cengiz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, Lunev sağ köşeye giden topa son anda uzanarak kornere çeldi.

89\'uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Dzyuba, dönerek vuruşunu yaptı, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

90\'ıncı dakikada Yunus\'un şutunda savunmadan dönen top ceza sahası yayının üzerindeki Hakan Çalhanoğlu\'nun önüne düştü, onun bekletmeden vuruşunda kaleci Lunev yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma Rusya\'nın 2-1\'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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