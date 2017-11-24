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Spor

Türkiye - Letonya maçından notlar

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa'da Letonya'yı ağırlıyor

24 Kasım 2017 22:51

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Bursa\'da Letonya\'yı ağırlıyor.
TOFAŞ Spor Salonu\'ndaki mücadeleye Bursalıların ilgisi büyük oldu. Biletlerin tamamının tükendiği öğrenilirken, tribünlerde ise yaklaşık 6 bin 800 sporseverin tribünde yer aldı. Mücadele öncesinde A Milli Takım\'ın parkeye ısınmak için çıkmasının ardından hareketlenen seyirciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak maç öncesindeki coşkuya ortak oldu.
HAKAN ÇAVUŞOĞLU DA TAKİP EDİYOR
Türkiye-Letonya mücadelesinde protokolde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer alarak maçı takip ediyor.
BATURALP UNUTULMADI
Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden basketbolun efsane isimlerinden Mehmet Baturalp de unutulmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Baturalp\'in ailesine maç öncesinde plaketin yanı sıra, Baturalp\'in isminin yazılı olduğu ay yıldızlı forma verdi. Aynı zamanda Mehmet Baturalp için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Mehmet Baturalp\'in forması TOFAŞ Spor Salonu\'na da asıldı.

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