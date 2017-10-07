Türkiye - İzlanda maçının ardından

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında İzlanda, Türkiye\'yi 3-0 yendi.

Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumlusu mücadeleyi değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Havutçu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

\"Elimize bir fırsat gelmişti. Dünya Kupası\'na katılmak için 2 maçımız kalmıştı. Biri İzlanda, biri Finlandiya. 2 maçı da mutlak kazanmamız gerekiyordu. Bu gece ilk ayağıydı. İzlanda takımını çok iyi tanıyorduk. Oyun planlarını çok iyi biliyorduk. Duran topları çok iyi ve etkili kullanıyorlar. Kazanılan topları çabuk hücuma çıkarak değerlendiren bir takım. Bunların hepsini biliyorduk. Maçla ilgili herşey konuşuldu. Hafta boyunca bütün toplantılarda çalıştık ama maalesef sahada engel olamadık. Çok basit gollerle mağlup olduk. Üzgünüz. Elimizdeki şansı değerlendiremedik. Bundan sonra kalan Finlandiya maçını en iyi şekilde atlatıp, bu serüveni de böylece bitirmek istiyoruz.\"

Basın mensuplarının yönelttiği soruları da yanıtlayan Tayfun Havutçu şöyle konuştu:

\"Ukrayna maçından sonra burada 7 değişiklik ile sahaya çıktık. Bugün de aynı kadro. Bir tek Hakan Çalhanoğlu cezalı olduğu için onun görevini Emre Belözoğlu üstlendi. Yani sonuçta son oynadığımız Hırvatistan maçından sonra bir değişikliğimiz oldu. Çok bir değişiklik olmadı. Bu oyuncu tercihleri her dönem Türkiye\'de tartışılmıştır. Bizim oynadığımız dönemlerde de tartışılıyordu. \'O niye var, bu niye oynuyor\' diye. Bu hep devam ediyor. Herkes Milli Takım\'da olmak istiyor ama maalesef bir tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Hocamızla bütün maçları izliyoruz. O yüzden saygı duyulmasını istiyoruz.\"

Arda Turan\'ın oyundan çıkarken bazı taraftarların protestosu ile karşılaştığını ve onun da güldüğünü soran bir basın mensubuna da Havutçu şu yanıtı verdi:

\"Hepimiz bugün üzgünüz. Arda, takım kaptanı. Bundan önce de çok büyük katkıları olmuştur. Islıklanması güzel bir tablo değil bana göre. Daha önce Hırvatistan maçında oynadı. Bir sakatlığı vardı. Uzun süredir de maç oynama fırsatı bulamadı. Ama yine de elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben şahsen doğru bulmuyorum.\"

Havutçu, Nuri\'nin sakatlığından dolayı oyundan çıktığını belirterek, \"Arka adelesinde bir çekme hissetti. Ozan\'ı merkeze koyup, onların ikinci toplarını kazanmayı hedefledik. 5-10 dakika biraz kımıldar gibi olduk ama üçüncü golü yedikten sonra oyunun kontrolünü kaybettik\" dedi.

İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ise iyi savunma yaptıklarını belirtti. Organize ve disiplinli oynadıklarını ifade eden Heimir Hallgrimsson şöyle konuştu:

\"Deplasman takımı olarak gelebileceğimiz en zor deplasmanlardan bir tanesi. Biz de bu akşam taraftarın ve atmosferin ne kadar önemli olduğunu gördük. Maçı yorumlayacak olursak bu maçta ilk golün ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Türkiye\'ye karşı çok iyi savunma yapmamız gerektiğinin bilinceydik. Bunu yaptığımızı düşünüyorum. Takımın iyi savunma yaptıktan sonra ilerideki alanlarda iyi savunma yapacağını düşünüyordum. Takım olarak bu akşam birinci ve ikinci golü attıktan sonra üçüncü gol bizim için maçı tamamlayıcı goldü. Takım olarak iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Organize oynadık. Disiplin üst seviyedeydi. Takımımı tebrik etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı mutluyum.\"

Heimir Hallgrimsson bir basın mensubunun Türkiye\'nin maçı neden kaybettiği yönündeki soru üzerine de, \"İzlanda Milli Takımı\'nın teknik direktörü olarak, rakip takımın neyi başarıp başaramadığını yorumlamak istemiyorum. Bunun benim açımdan çok profesyonel bir davranış olacağını düşünmüyorum. Kendi takımımın çok iyi savunma yaptığını söyleyebilirim. Baktığınız zaman, Türkiye Milli Takımı çok gol pozisyonu bulamadı. Bire bir pozisyonları çoğunlukla bizim kazandığımızı düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı\'nın bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip olduğuna inanıyorum. Takımımın çok iyi savunma yapmasının gerektiğini biliyordum. Bunu yaptıkları için takımımı tebrik ediyorum.\"

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Tayfur Havutçu açıklamalar

-Heimir Hallgrimsson açıklamalar

ESKİŞEHİR, (DHA) - (FOTOĞRAFLI)