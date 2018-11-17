Türkiye - İsveç maçının ilk 11'leri belli oldu

KONYA (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup mücadelesinde İsveç ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu\'nundan Istvan Kovac yönetecek. Kovac\'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Karşılaşmanın ilk 11\'leri şu şekilde:

TÜRKİYE: Sinan - Zeki Çelik, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Cengiz, Mahmut, Yunus, Hakan, Cenk

İSVEÇ: Olsen - Lustig, Lindelöf, Grangvist, Olsson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Berg, Johansson, Claesson