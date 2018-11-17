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Spor

Türkiye - İsveç maçının ilk 11'leri belli oldu

KONYA (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup mücadelesinde İsveç ile karşılaşacak

17 Kasım 2018 21:54

KONYA (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup mücadelesinde İsveç ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu\'nundan Istvan Kovac yönetecek. Kovac\'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.
Karşılaşmanın ilk 11\'leri şu şekilde:
TÜRKİYE: Sinan - Zeki Çelik, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Cengiz, Mahmut, Yunus, Hakan, Cenk
İSVEÇ: Olsen - Lustig, Lindelöf, Grangvist, Olsson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Berg, Johansson, Claesson

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