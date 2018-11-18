Türkiye - İsveç maçının ardından

KONYA (DHA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç\'e 1-0 mağlup oldukları UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın 87\'nci dakikasında Hasan Ali Kaldırım\'ın oyundan alınıp Ömer Bayram\'ın oyuna alınmasıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Lucescu, \"Sol bek çıkıp, yerine sol bek girmesinin önemi yok. Sonucu etkileyen bir şey değildi. Hasan Ali git-gel yapmıyordu. İleri itmek için bu oyuncu değişikliği yapıldı. Taktiksel anlamda değil\" dedi. Mircea Lucescu, başka soru sorulmaması üzerine salondan ayrıldı.

ANDERSSON: \"KAZANMIŞ OLMAMIZ GURUR VERİCİ\"

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson ise Türkiye\'yi yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Başarılı bir oyun sergilediklerini ifade eden Andersson, şöyle konuştu: \"Yenme şeklimiz, oyunumuz çok başarılıydı. Başarılı olmamıza rağmen uyguladığımız taktikler neticesinde Türkiye\'yi yenmeyi bekliyorduk, kazanmış olmamız gurur verici. Maçın sonucu sadece 1-0 oldu. Daha fazlasını beklemiştik. Forvetlerimize baktığımızda çok güzel şanslar yaratıldı. Sonuç olarak stabil bir oyun oynadık. Takımımız iyi bir performans sergiledi. Daha fazla gol beklemiştik. Ama 1-0\'lık skor da bizi memnun etti. Rusya maçına göre değerlendirirsek bu maçta daha iyi bir performans sergiledik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Birinci yarıda ortada top kaybettiğimiz oldu. İkinci yarıda performansımız maçta galip gelmemizi sağladı. Oyuncularımız çok zeki oynadı. Çok iyi bir performans gösterdik. Türkiye ile ilk karşılaşmamızda Dünya Kupası\'ndan sonra zaten fiziksel olarak yorgun bir takımla sahaya çıktık. Türkiye maçında yorgunduk ama bu maçta ise taktiksel olarak daha yüksek bir oyun sergiledik. Bugün de yüzde yüz değildik ama sahada yüksek bir performansımız vardı.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Lucescu\'nun açıklamaları

- Andersson\'un açıklamaları