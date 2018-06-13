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Spor

Türkiye - Hollanda: 2-3

İSTANBUL,(DHA) SALON: Porsche Arena HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya) TÜRKİYE: Meliha, Eda, Zehra, Meryem, Cansu, Şeyma, Simge (L) (Ceren, Gamze, Hande, Ebrar, Beyza, Aylin) HOLLANDA: Slöetjes, Buijs, Koolhaas, B

13 Haziran 2018 01:16

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Porsche Arena
HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya)
TÜRKİYE: Meliha, Eda, Zehra, Meryem, Cansu, Şeyma, Simge (L) (Ceren, Gamze, Hande, Ebrar, Beyza, Aylin)
HOLLANDA: Slöetjes, Buijs, Koolhaas, Balkestein-Grothues, Belien, Dijkema, Knip (L) (Daalderop, Stoltenborg, Plak, Jasper, Lohuis)
SETLER: 11-25, 29-31, 25-16, 25-20, 10-15
SÜRE: 2 saat 13 dakika (24’,39’,25’,27’,18’)

Türkiye Kadın Milii Voleybol Takımı, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 5\'inci haftasındaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Almanya’nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena’da oynanan mücadelede rakibine 11-25, 29-31, 25-16, 25-20 ve 10-15‘luk setlerle 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki 13’üncü maçında 4’üncü mağlubiyetini aldı.
Mililer, Milletler Ligi’nin beşinci haftasındaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30’da Almanya ile karşılaşacak. 

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