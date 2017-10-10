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Spor

Türkiye - Finlandiya maçının ilk 11'leri belli oldu (YENİDEN)

Sercan Sapanatan / TURKU,(DHA) -  A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 10

10 Ekim 2017 00:02

Sercan Sapanatan / TURKU,(DHA) - 

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 10. ve son maçında Finlandiya ile oynayacağı maçın ilk 11\'leri belli oldu. 
Finlandiya\'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu\'nda saat 21.45\'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu\'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien\'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak. 
Ay-yıldızlı ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan ve riske edilmek istenmeyen Kaan Ayhan yerine Ozan Tufan sağ bekte oynayacağı karşılaşmanın ilk 11\'leri şu şekilde:
FİNLANDİYA: Lukas Hradecky, Paulus Arajuuri, Niklas Moisander (K), Robin Lod, Perparim Hetemaj, Teemu Pukki, Tim Sparv, Sauli Väisänen, Juha Pirinen, Thomas Lam, Joel Pohjanpalo
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Ozan Tufan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Oğuzhan Özyakup, Selçuk İnan, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun. 

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