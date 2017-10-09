Türkiye - Finlandiya maçının ilk 11'leri belli oldu

TURKU,(DHA) - A Milli Futbol Takımının, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri\'ndeki 10. ve son maçında Finlandiya ile oynayacağı maçın ilk 11\'leri belli oldu.

Finlandiya\'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu\'nda saat 21.45\'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu\'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien\'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.

İLK 11\'LER:

FİNLANDİYA: Lukas Hradecky, Paulus Arajuuri, Niklas Moisander (K), Robin Lod, Perparim Hetemaj, Teemu Pukki, Tim Sparv, Sauli Väisänen, Juha Pirinen, Thomas Lam, Joel Pohjanpalo

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Ozan, Ömer, Çağlar, İsmail, Okay, Selçuk (K), Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk