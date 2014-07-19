Türkiye - Ermenistan Burs Programı başlıyor

Hrant Dink Vakfı, iki komşu ülkeden profesyonellerin sınır ötesi işbirliği ağları kurmalarını teşvik etmek amacıyla “Türkiye-Ermenistan Burs Programı”nı başlattı.

Program, iki komşu ülke arasında uzmanlık paylaşımı ve kalıcı işbirliğine en çok ihtiyaç duyulan akademi, sivil toplum, basın, kültür-sanat, çeviri-dil eğitimi, hukuk ve benzeri alanlardaki faaliyetleri destekleyecek.

Türkiye’den 63, Ermenistan’dan 25 kuruluş, program kapsamında komşu ülkeden gelecek profesyonellere kapılarını açıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Kars, Van ve Diyarbakır’dan üniversiteler, araştırma merkezleri, basın-yayın organları, sanat merkezleri ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları kendi faaliyet alanlarında Ermenistan’dan gelecek uzmanlarla işbirliklerine hazırlanıyor.

Bur programı çerçevesinde Türkiye ve Ermenistan’ın önde gelen üniversite ve araştırma merkezleri, iki ülke akademisyenlerinin ortak araştırmalarını destekleyecek, eğitim alanında kalıcı değişim programlarının önünün açılması için ilk adımlar atılacak. İnsan hakları, kadın, çocuk, çevre, kalkınma, barış çalışmaları gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının önerdikleri programlar, demokratikleşme süreci devam eden her iki ülkenin sivil toplumu arasında kalıcı köprülerin kurulmasına ve ortak projelerin hayata geçmesine katkı sağlayacak.

Ayrıca mutfak kültürü, edebiyat, fotoğrafçılık, tasarım gibi çeşitli kültür-sanat dallarından faaliyet önererek programa katılan sanat merkezleri ve müzeler, iki komşu ülke sanatçılarının etkileşimi, üretimi ve kültürlerin buluşması için fırsatlar yaratacak.

Haberleşme ve iletişimin en önemli mecrası olan gazete, televizyon, radyo ve haber siteleri gibi medya kuruluşları ise komşu ülkeden gazetecilerle iki ülke gündemini birlikte takip ederek, sağlıklı haber akışı ve iletişime destek sağlayacak.

Türkiye’den uzmanlar ve sanatçılar da Ermenistan’a gidebilecek.

Türkiye’den akademisyenler, araştırmacılar, insan hakları savunucuları, sivil toplum çalışanları, gazeteciler, muhabir ve foto-muhabirler, fotoğrafçılar, sanatçılar, tasarımcılar, mimarlar, yazarlar ve çevirmenler de program kapsamında dört ila sekiz ay boyunca Ermenistan’a gidebilecek.

Ermenistan’ın başkenti Yerevan ile Gümrü ve Vanadzor şehirlerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 25 Ev Sahibi Kuruluş da Türkiye’den gelecek profesyonellere ve sanatçılara ev sahipliği yapacak. Ermenistan’ın önde gelen üniversite, araştırma merkezi, müze, basın-yayın organları ve sivil toplum kuruluşları program kapsamında Türkiye’den meslektaşları ile tanışarak akademik işbirliği, medya işbirliği, insan hakları, çocuk, kadın, çevre, teknoloji, barış çalışmaları, Kafkasya çalışmaları, Avrupa çalışmaları gibi çeşitli alanlarda somut işbirliklerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.