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Spor

Türkiye - Çin: 0-3

SAPPORO,(DHA) SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center HAKEMLER: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A

30 Eylül 2018 19:55

SAPPORO,(DHA)

SALON: Hokkaido Prefectural Sports Center
HAKEMLER: Anderson Caçador (Brezilya), Patricia Rolf (A.B.D.)
TÜRKİYE: Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin, Çağla, Ebrar, Beyza, Şeyma)
ÇİN: Zhu Ting, Ni Yan, Changning, Xinyue, Xia, Mengjie (L) (Mingyuan, Chunlei Zeng, Li Lin (L), Di Yao, Xiaotong)
SETLER: 18-25, 23-25, 23-25
SÜRE: 83 Dakika (25, 28, 30)

Japonya\'da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, B Grubu\'ndaki ikinci maçında Çin ile karşı karşıya geldi.
Milliler, Çin karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya\'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center\'da oynanan mücadelede rakibine 3-0\'lık (18-25, 23-25, 23-25) skorla mağlup oldu.
Milliler, grubundaki üçüncü maçında 2 Ekim Salı günü, TSİ 10.10\'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

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