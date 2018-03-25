Türkiye - Bosna-Hersek: 2 - 2 

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Novi Gradski

HAKEMLER: Franca Overtoom, Ieva Ramanauskiene (Hollanda), Ieva Ramanauskiene, Jurgita Macikunyte (Litvanya)

TÜRKİYE: Simge Cam - Havane Dilbe, Dilan Yeşim Taşkın, Büşra Kuru, Elif Keskin (Dk. 72 Rabiya İsgi), Melike Öztürk, Benan Altıntaş (Dk. 41 Mesude Alayont), İlayda Ekmekçi, Didem Dülber, Şehriban Dülek (Dk. 67 Berivan İçen), Ece Tekmen (K)

BOSNA-HERSEK: Iman Šljivo - Ajla Zukic, Franceska Šimic, Dušica Lukic, Lara Ganic, Dula Velagic, Sofija Krajšumovic (Dk. 41 Alma Krajinic), Sajra Fejzic (Dk. 77 Mateo Topalovic), Elma Husic, Andrea Gavric (K), Fadila Mujkic (Dk. 65 Selma Hasic)

Sarı Kartlar: Dk. 51 Ajla Zukic (Bosna-Hersek), Dk. 62 Büşra Kuru, Dk. 68 Berivan İçen (Türkiye)

GOLLER: Dk. 80+1 ve Dk. 80+4 Melike Öztürk (Türkiye) - Dk. 2 Fadila Mujkic, Dk. 18 Dula Velagic (Bosna Hersek)

U17 Kız Milli Takımı, 2017/18 UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6\'ncı Grup üçüncü ve son maçında ev sahibi Bosna-Hersek ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye bu sonucun ardından grubu 2 puanla üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.