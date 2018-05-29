Türkiye - Belçika: 3-0

İSTANBUL / DHA

SALON: Hala Sportova IBAR

HAKEMLER: Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

TÜRKİYE: Meryem, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Cansu, Simge (L) (Beyza, Ceren)

BELÇİKA: Grobelna, Lemmens, van Gestel, Herbots, Van de Vyver, Avermaet, Guilliams (L) (Flament, Neyt (L), Janssens)

SETLER: 25-19, 25-18, 26-24

SÜRE: 80 dakika (25\',25\',30\')

A Milli Bayan Voleybol Takımı, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan\'ın Kraljevo şehrinde bulunan Hala Sportova IBAR Salonu\'nda oynanan mücadelede rakibini 25-19, 25-18 ve 26-24\'lük setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi\'ndeki yedinci maçında altıncı galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Milliler, Milletler Ligi\'nde puanını 17\'ye yükseltti.

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