Türkiye - Belçika: 2-3

İSTANBUL, (DHA)

Polonya\'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri D Grubu mücadelesinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika\'ya 3-2 yenildi.

Belçika, Fransa ve Hollanda ile D Grubu\'nda yer alan A Erkek Voleybol Milli Takımı Katowice\'de bulunan 11.500 seyirci kapasiteli Hala Spodek Spor Salonu\'nda oynadığı gruptaki ikinci maçında Belçika\'ya 22-25, 25-22, 25-21, 25-27 ve 16-18\'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Milliler gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30\'da Fransa ile karşılaşacak.

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