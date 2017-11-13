Türkiye - Arnavutluk maçından notlar

Yılmaz KILIÇKAYA - Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde Arnavutluk ile Antalya\'da yapacağı hazırlık maçıyla 555. kez sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı\'nın Antalya Stadı\'nda çıkacağı 555. mücadele saat 20.30\'da başlayacak. Karşılaşmada, Bulgaristan Futbol Federasyonu\'ndan hakem Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler de 4. hakem olarak görev alacak. Kabakov\'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak.

Ay yıldızlı millilerimiz karşılaşmaya; Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Atilla Turan, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11\'iyle çıkarken, Arnavutluk Milli Takımı ise Berisha, Lenjani, Hysaj, Veseli, Grezda, Memushaj, Sadiku, Lilaj, Xhaka, Mavraj ve Roshi 11\'iyle sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Stada giden tüm yollarda polis kontrol noktaları oluştururken, maça yaklaşık 1.5 saat kala yollardaki yoğun trafik dikkati çekti. Yaklaşık 20 bin bilet satıldığı belirtilen karşılaşma öncesi yer yer boşlukların bulunduğu statta maçın başlamasına kısa süre kala koltuklar dolmaya başladı. Karşılaşma öncesi statta Mehter Marşı çalınırken, bir grup taraftar da İzmir Marşı\'nı söyledi. 33 bin kişilik stattaki tüm koltukları Türk bayrakları konuldu. Sahaya takım kaptanı olarak çıkan Oğuzhan Özyakup, tribünlerden ilgi gördü.

A Milli Takım, 94 yıllık tarihinde 293\'ü resmi, 261\'i özel olmak üzere geride kalan 554 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 217 kez mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, 238\'i deplasmanda, 237\'si evinde, 79\'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3\'ü hükmen galibiyetten toplam 727 gol atarken, kalesinde 803 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 554 karşılaşmanın 476\'sını Avrupalılarla, 30\'unu Asyalılarla, 23\'ünü Amerikalılarla, 22\'sini Afrikalılarla, 3\'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ARNAVUTLUK İLE 10. RANDEVU

Türkiye ile Arnavutluk daha önce 3\'ü özel maç olmak üzere 9 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan 4\'ünde rakibine üstünlük sağlayan Milliler, 3\'ünde mağlup oldu, 2 karşılaşma da berabere tamamlandı. Arnavutluk ile ilk kez 13 Aralık 1970\'te İstanbul\'da karşılaşan ve bu maçı 2-1 kazanan A Milli Takım, son maçını deplasmanda 12 Ekim 2005 tarihinde oynamıştı. Milliler, Dünya Kupası Grup Eleme müsabakasını 1-0 galip tamamlamıştı.

LUCESCU İLE BİR KEZ KAZANDI

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 6. maçına Arnavutluk karşısında çıkacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim\'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2 Ağustos\'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. İlk maçında, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda Ukrayna\'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçta, Hırvatistan\'ı Eskişehir\'de 1-0 yendi. Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşma ise İzlanda\'ya Eskişehir\'de 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası\'na katılma şansını kaybeden Türkiye, Rumen teknik adamla çıktığı dördüncü maçta, deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, son olarak 9 Kasım\'da Romanya ile oynadığı hazırlık maçında deplasmanda 2-0 yenildi.

2017\'DE OYNADIĞI MAÇLAR

A Milli Takım, 2017 yılında yaptığı 6\'sı resmi, 3\'ü özel 9 maçta, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ay- yıldızlı ekip bu yıl oynadığı maçlarda 12 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

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