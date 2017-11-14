Türkiye - Arnavutluk: 2-3

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Georgi Nikolov Kabakov (xx), Martin Veselinov Margaritov (xx), Martin Emilov Venev (xx) (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Volkan Babacan (xx)- Barış Yardımcı (xx)(Dk.46 Ozan Tufan xx), Serdar Aziz (xx)(Dk.46 Uğur Demirok xx), Çağlar Söyünce (xx), Atila Turan (xx)(Dk.46 İsmail Köybaşı xx), Okay Yokuşlu (xx), Oğuzhan Özyakup (xx), Hakan Çalhanoğlu (xx)(Dk.75 Yusuf Yazıcı x), Cengiz Ünder (xxx)(Dk.71 Enes Ünal x), Kenan Karaman (xx)(Dk.60 Emre Akbaba xxx), Cenk Tosun (xxx)

ARNAVUTLUK: Berisha (xx)- Lenjani (xx)(Dk.66 Ajeti xx), Hysaj (xx), Mavraj (xx), Veseli (xx), Memushaj (xx), Lilaj (xx)(Dk.87 Lila), Xhaka (xx), Roshi (xxx)(Dk.66 Kamer xx), Grezda (xxx)(Dk.81 Ajdarevic), Sadiku (xxx)(Dk.66 Aliji xx)

GOLLER: Dk. 24-39 Sadiku, Dk. 55 Grezda (Arnavutluk), Dk.47 Cengiz Ünder, Dk. 60 Emre Akbaba (Türkiye)

KIRMIZI KART: Memushaj (Dk.42) (Arnavutluk)

SARI KARTLAR: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun (Türkiye)

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, Antalya\'da oynanan hazırlık maçında Arnavutluk Milli Takımı\'na 3-2 mağlup oldu.

Ay yıldızlı millilerimizin maçını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve Burdur Valisi Şerif Yılmaz protokolde birlikte izledi.

Arnavutluk Milli Takım oyuncuları kendi ülke bayrakları ile birlikte Türk bayrağının da bulunduğu forma ile sahaya çıktı.

Bu arada Emre Akbaba, milli formayı ilk kez giydiği maçta gol atmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10\'uncu dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Kenan Kahraman\'ın ara pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan sert vurdu. Top kaleci Berisha\'da kaldı.

16\'ıncı dakikada Türkiye, orta alana yakın bir noktadan Hakan Çalhanoğlu ile serbest vuruş kullandı. Ceza alanına düşen topa Okay Yokuşlu\'nun cılız kafa vuruşu yandan auta gitti.

17\'inci dakikada Türkiye mutlak golden oldu. Uzun kaleci vuruşunda rakip yarı alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup, topu hemen yanındaki Kenan Karaman\'a verdi. Bu futbolcunun ara pasında topla buluşan Cenk Tosun, rakip ceza alanına girer girmez sert vurdu. Topu kaleci Berisha tokatladı. Rakip takım futbolcuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

22\'inci dakikada Cengiz Ünder\'in pasında topla buluşan Cenk Tosun rakip ceza alanı içinden sert vurdu. Kaleci Berisha topu son anda üstten kornere çeldi.

24\'üncü dakikada Arnavutluk Milli Takımı sağ kanattan atak geliştirdi. Roshi, Atila Turan\'dan sıyrılarak hızla son çizgiye kadar indi. Ceza alanına girer girmez topu kale önüne gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Sadiku altıpas önünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

38\'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu\'nun ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutu kalecide kaldı.

39\'uncu dakikada Roshi topu sağ kanattan ceza alanına gönderdi. Sadiku\'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, Volkan Babacan\'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

42\'inci dakikada ikili mücadele sırasında Serdar Aziz\'e sert giren Memushaj ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu pozisyonda Serder Aziz\'de sarı kartla cezalandırıldı.

İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar ay yıldızlı millilerimi ıslıklarla protesto etti.

47\'inci dakikada Cenk Tosun\'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Cengiz Ünder, topu altıpas içinden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak Berisha\'nın sağından ağlara gitti: 1-2.

54\'üncü dakikada savunmadan seken topa hareketlenen Cenk Tosun\'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Berisha güçlükle uzaklaştırdı.

55\'inci dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde Sadiku\'dan seken topu önünde bulan Grezda, meşin yuvarlağı sol çaprazdan kaleye gönderdi. Top uzak köşede ağlarla buluştu: 1-3.

60\'ıncı dakikada Oğuzhan Özyakup\'un ara pasında Cenk Tosun\'un bıraktığı topa hareketlenen Emre Akbaba, penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şut kaleci Berisha\'nın sağından köşe ağlarına gitti: 2-3.

84\'üncü dakikada Yusuf Yazıcı\'nın ceza sahası dışından çektiği şut kalenin üstünden auta çıktı.

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